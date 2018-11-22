Bylock'a 6 binden fazla giriş yapan kadına ev hapsi
Samsun'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aranan ve ByLock'a 6 binden fazla erişim sağladığı tespit edilen kadının ev hapsine karar verildi.22 Kasım 2018 Perşembe 21:25
Samsun'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında aranan ve örgütün gizli haberleşme ağı olan ByLock'a 6 binden fazla erişim sağladığı tespit edilen A.A., Samsun Adliyesine giderek savcıya teslim oldu.
Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edilen A.A., işlemlerinin ardından Samsun Adliyesine sevk edildi.
Nöbetçi mahkemeye ifade veren A.A., elektronik kelepçe takılarak ev hapsi uygulamasına karar verilerek serbest bırakıldı.
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