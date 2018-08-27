ByLock tuzakları tek tek ortaya çıktı

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminin ardından ihraç edilenlerin itirazlarına bakan OHAL Komisyonu'na bugüne kadar 118 bin 660 başvuru yapıldı. Komisyon, 30 binini sonuçlandırdığı başvuruların bin 900'ünde "kabul" kararı verdi.

Komisyonun göreve iade kararı verdiği başvurular, FETÖ'nün ByLock oyunlarını da ortaya koydu. Bazı FETÖ üyelerinin başkası üzerine aldığı hatla kripto haberleşme programı ByLock'u kullandığı, bazılarının da komşusunun kablosuz internetini (Wi-Fi) kullanarak ByLock'a giriş yaptığı anlaşıldı.

KURBANLAR TESPİT EDİLİYOR

Yeni Şafak Gazetesi'nden Osman Özgan'ın haberine göre; OHAL Komisyonu'nun en ince detayları da araştırarak yaptığı çalışmayla FETÖ kurbanı olan isimler tespit edilerek görevlerine iade ediliyor. Bunlardan biri de küçük yaşta yetim kalan Mustafa B. oldu. 18 yaşına kadar Çocuk Esirgeme Kurumu'nda kalan B., daha sonra Antalya'da bir ilkokulda hizmetli kadrosunda göreve başladı. Ancak Mustafa B., ByLock'u kullandığı iddiasıyla kamudan ihraç edildi. Hakkında Antalya Başsavcılığı’nca soruşturma da açılan B., OHAL Komisyonu'na başvurarak, ByLock'u kullanmadığını belirtti.

OKUL MÜDÜRÜ ZORLAMIŞ

Başvurucu B., dilekçesinde, okul müdürünün baskısıyla adına çıkarttığı hattı başka birisine verdiğini, bu hattı hiçbir zaman kendisinin kullanmadığını anlattı. B., "Bu hattı, okul müdürü ile ters düşmemek için onun baskısıyla almak zorunda kaldım. Emniyetteki ifadem sırasında bu hattın Ramazan A. tarafından kullanıldığını öğrendim. Benim ne bu kişiyle ne de FETÖ ile bağlantım var" ifadelerini kullandı.

ASIL FETÖ'CÜ TESPİT EDİLDİ

OHAL Komisyonu, B.'nin başvurusu üzerine ilgili kurumlardan bilgi ve belge talep etti. OHAL Komisyonu tarafından yapılan başvuru incelemesinde B.'nin ByLock kullanıcısı olmadığı, adına kayıtlı söz konusu hattın Ramazan A. tarafından kullanıldığı anlaşıldı ve başvurucu göreve iade edildi.

BAŞKOMİSER KURBANI

OHAL Komisyonu’na başvuran öğretmen Hakkı Ç., başkomiser komşusu Ali D.’nin kurbanı oldu. Hakkı Ç., Samsun’da öğretmen olarak çalışırken 15 Temmuz darbe girişiminin ardından tutuklanarak cezaevine konuldu ve hakkında dava açıldı. 2 buçuk ay cezaevinde kalan Ç., meslekten de ihraç edildi. OHAL Komisyonu’na başvuran Ç., FETÖ’den tutuklu başkomiser Ali D.’nin komşusunun 15 Temmuz’dan yaklaşık 2 yıl önce çocuklarının ödevlerini ve derslerini yapmaları için üzerine kayıtlı interneti kullanmak istediğini rica ettiğini, bunun üzerine de internet şifresini verdiğini anlattı. OHAL Komisyonu, yaptığı inceleme sonucunda söz konusu ByLock’u kullananın meslekten ihraç edilen başkomiser Ali D. olduğunu tespit etti. Bunun üzerine Komisyon, Hakkı Ç.’nin görevine iade kararı verdi.

BALDIZI YAKTI

Konya’da öğretmen olarak görev yapan Ömer A., darbe girişiminin hemen ardından ByLock kullandığı gerekçesiyle ihraç edildi, hakkında soruşturma açıldı. OHAL Komisyonu’na başvuran A., ByLock çıkan hattın baldızı Saadet Ç. tarafından kullanıldığını belirtti. Saadet Ç. de ifadesinde hattı kendisinin kullandığını itiraf edince Komisyon, Ömer A.’nın göreve iadesine karar verdi.