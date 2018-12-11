0553 313 94 23

ByLock kullanan polise, 6 yıl 3 ay hapis cezası

FETÖ üyeliği suçundan Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanan eski polis Uğur Erdal, 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

11 Aralık 2018 Salı 18:27
ByLock kullanan polise, 6 yıl 3 ay hapis cezası

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) kriptolu haberleşme programı ByLock'u kullandığı belirlenen eski polis memuru Uğur Erdal, 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada sanık eski polis Erdal ile avukatı hazır bulundu.

Görüşü sorulan iddia makamı, FETÖ'nün kriptolu haberleşme programı ByLock'u kullandığı tespit edilen Erdal'ın, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Esasa ilişkin savunmasını yapan Erdal ise örgüt üyesi olmadığını ve ByLock'u kullanmadığını ileri sürdü.

Erdal, FETÖ'nün15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında görevli olduğu karakoldan çağrılması üzerine mesaiye gittiğini ve amirleri tarafından verilen görevleri yerine getirdiğini söyledi.

Açığa alındığı tarihe kadar da görevinin başında olduğunu ve demokrasi nöbetlerinde darbeye karşı duran vatandaşların güvenliğini sağladığını ifade eden Erdal, meslek hayatı boyunca amiri olmayan kimselerden emir ve talimat almadığını savundu.

Sanık avukatının da beyanlarının alınmasından sonra mahkeme heyeti kararını açıkladı.

Mahkeme Başkanı Bahtiyar Çolak, sanık Erdal'a, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verildiğini bildirdi.

Haber Tarihi: 11 Aralık 2018 Salı 18:27
  1. Ankara
  2. FETÖ Davası
  3. FETÖ'cü polis
  4. Uğur Erdal
  5. Hapis cezası

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Yapay zekalı yerli ve milli SİHA'lar geliyor
    1. Yapay zekalı yerli ve milli SİHA'lar..
    2. Bayat deyip atma, şükret!
    3. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Rize'de
    4. AK Parti'den flaş Hakan Fidan açıklaması
    5. Kalın'dan Altuğ Verdi için başsağlığı..
    6. Marmaray seferleri durdu! Yolcular..
    7. ABD'de Veliaht Prens Muhammed bin..
    8. İnşaat iskelesinden düşen işçi..
    9. Gazeteci Öztürk'ün "FETÖ'ye yardım"..
    10. AK Parti Ankara ilçe belediye başkan..
    11. İsrail’den Filistin’e çocuk aşısı..
    12. İsrail askerleri Batı Şeria'da 2..
    13. Karın ağrısı zehirlenme belirtisi..
    14. UNIFIL'den "Lübnan-İsrail sınırında..
    15. ABD'li Senatörden Suudi Arabistan-İran..
    16. İsrail polisi Mescid-i Aksa'daki..
    17. AK Parti Sözcüsü Çelik: "Türkiye..
    18. Çelik: "(MİT Başkanı Fidan) Herhangi..
    19. İran'dan Yemen görüşmelerine destek
    20. AK Parti Sözcüsü Çelik: "ABD'nin..
    Başkan Erdoğan'ın başdanışmanından sert sözler!
    Başkan Erdoğan'ın başdanışmanından sert sözler!
    MHP AK Parti'den iki transfer yaptı
    MHP AK Parti'den iki transfer yaptı
    'Kaşıkçı cinayetinde Suudi Arabistan'ı destekliyoruz'
    'Kaşıkçı cinayetinde Suudi Arabistan'ı destekliyoruz'
    Katar tüm dünyayı şaşırttı
    Katar tüm dünyayı şaşırttı
    Devlet Başkanı duyurdu: ABD darbe için hazırlıklara başladı
    Devlet Başkanı duyurdu: ABD darbe için hazırlıklara başladı

    Günün Karikatürü

    10 Aralık 2018
    Macron'un aklı başına yeni geldi: Dikkat çeken açıklama!
    Macron'un aklı başına yeni geldi: Dikkat çeken açıklama!
    Araç sahipleri dikkat! Artık 2 bin 500 TL cezası var
    Araç sahipleri dikkat! Artık 2 bin 500 TL cezası var