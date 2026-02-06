BYD’den dev hamle: Ford’un terk ettiği tesiste 1 milyar dolarlık yatırımla yerli üretim

Elektrikli otomobil pazarında küresel büyümesini hızlandıran Çinli üretici BYD, rotasını Latin Amerika’nın en büyük ekonomisine çevirdi. Şirket, Brezilya’nın Bahia eyaletindeki Camacari’de kurduğu dev fabrikada araç bileşenlerinin yüzde 50’sini yerel üretim ve tedarikten karşılamayı hedeflediğini açıkladı. Takvim ise net: 1 Ocak 2027.

BYD’nin Brezilya Üst Düzey Yöneticisi Alexandre Baldy, Reuters’a yaptığı açıklamada, şirketin mümkün olan en kısa sürede güçlü bir yerel tedarik zinciri kuracağını belirterek, “Brezilya’da sadece üretim yapmayacağız, bu pazarın lideri olacağız” dedi. Hedef, 2030’a kadar satış hacmi açısından ülkenin en büyük otomobil üreticisi konumuna yükselmek.

Ford’un bıraktığı mirası BYD devraldı

4 milyon metrekareyi aşan Camacari tesisi, daha önce Ford’un üretim yaptığı ve kapanmasının ardından binlerce kişinin işsiz kaldığı alan üzerinde yükseliyor. BYD, Ekim ayından bu yana burada yaklaşık 25 bin araç üretti. Kentteki “Henry Ford” adını taşıyan bir caddeye “BYD” isminin verilmesi ise dönüşümün sembolü oldu.

Şu anda araçlar ithal edilen yarı montajlı (SKD) kitlerden birleştiriliyor. Ancak artan yerli parça oranıyla birlikte hem maliyetlerin düşürülmesi hem de Brezilya’dan ihracatın başlaması planlanıyor. Şirket, bu yıl Mercosur ticaret bloğu ülkelerine sevkiyat yapmayı hedefli.

1 milyar dolarlık yatırım, üretimde iki kat artış

Toplam 5,5 milyar real (yaklaşık 1 milyar dolar) tutarındaki ilk yatırım fazında presleme, kaynak ve boya tesisleri büyük ölçüde tamamlandı. Fabrikanın yıllık kapasitesinin 2026 sonuna kadar 150 bin araçtan 300 bin araca çıkarılması planlanıyor. Bu büyüme, Brezilya’yı BYD’nin Çin dışındaki en kritik üretim üssü haline getirecek.

5 bin kişilik istihdam ve yerli sanayi hamlesi

Tesiste halihazırda yaklaşık 5 bin kişi çalışıyor. Bunların 2.300’ü doğrudan BYD personeli, geri kalanı ise inşaat ve hizmet firmalarında görev alıyor. Daha önce Ford’un kapanışıyla işini kaybeden birçok çalışan da yeniden üretim hattına döndü.

Yerli sanayi ve sendikalar ithalata dayalı modele eleştirel yaklaşsa da Baldy, bunun geçiş süreci olduğunu ve kalıcı hedefin yerel üretim olduğunu vurguluyor. Artan yerlilik oranı, hem yasal düzenlemelere uyumu sağlayacak hem de Brezilya’yı ihracat merkezi yapacak.

Brezilya, ABD–Çin rekabetinin yeni sahnesi

BYD’nin yatırımı yalnızca otomotiv hamlesi değil, aynı zamanda jeopolitik bir mesaj niteliği taşıyor. Çin ülkenin en büyük ticaret ortağı olurken, ABD en büyük yatırımcı konumunda. Lula yönetimi ise iki güç arasında denge politikası izliyor. Uzmanlara göre Çinli markaların art arda açtığı fabrikalar, Latin Amerika’da otomotiv rekabetinin dengelerini değiştirebilir.

Öte yandan BYD’nin Türkiye’de de fabrika kurma planlarını değerlendirdiği biliniyor. Brezilya’daki bu agresif büyüme, şirketin küresel üretim ağını genişletme stratejisinin önemli bir adımı olarak görülüyor.