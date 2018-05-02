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Buzun cildinizdeki büyük etkisine inanamayacaksınız

Bir cilt bakımı ürünü için saatlerce araştırmanıza ya da yüzlerce lira vermenize hiç gerek yok. Zaten en ucuz ve pratik cilt bakım ürünü hemen hemen hepinizin buzdolabında bulunmakta. Bir buz küpünün cildinize sağlayacağı faydalardan haberiniz var mı? İşte tüm merak edilenler haberimizin detayında saklı...

02 Mayıs 2018 Çarşamba 22:07
Buzun cildinizdeki büyük etkisine inanamayacaksınız

Sandığınızın aksine buz sadece sizi serinletmek için kullanılmaz. Cildiniz için kullandığınız zaman pek çok sorunla baş edebilirsiniz. Buzun bu inanılmaz kullanım şekillerini öğrendiğinizde, genel cilt sorunlarıyla başa çıkmak için uyguladığınız güzellik rutininize buz küpünü de dahil edeceksiniz.

SİVİLCE VE AKNELERE İYİ GELİR

Buz küplerinin en popüler kullanımlarından biri akne tedavisi içindir. Buzu günlük hayatımızda yaralanma ve kızarıklıklarda şişliği indirmesi için de kullanırız. Sivilce de küçük bir yaralanmadır. Bu sebeple özellikle kistik bir akneye sahipsiniz buz ile cildinizi rahatlatabilirsiniz. Ancak sivilcelerin hassas ve bakterilerle dolu olduğunu da unutmayın ve buzu cildinize uygularken dikkat edin.

SOLUK BİR CİLDİNİZ VARSA BUZ SİZE İYİ  GELLECEK

Cansız ve soluk bir cilde sahipseniz etrafınızdaki insanlardan sık sık “iyi misin?” sorusunu duymak kaçınılmazdır. Her ne kadar makyaj ile cildinize renk vermeye çalışsanız da bir yerden sonra solukluk tekrar ortaya çıkacaktır. Bu durumda buz küpünü günlük bakım rutininize dahil edebilirsiniz. Sabah kalktığımızda buzu yüzünüze uygulayın, soğukluk kan dolaşımını artıracak ve cildinize renk getirecektir. Makyajınızı yapmadan hemen önce uyguladığınızda doğal aydınlatıcı etkisi olacaktır.

GÜNEŞ YANIĞI İÇİN SALATALIKLI BUZ KÜPLERİNİ DENEYİN

Güneş çok mu eğlenceliydi? Muhtemelen birkaç saat öncesine kadar ne kadar acı çekeceğinize dair bir fikriniz yoktu. Güneş yanığı ciddi derecede acı vermesinin yanında cildinizin kalitesini de bozabilir. Bu durumda aloe vera ve buz küpleri en iyi ilaçlardan biri olacaktır. Aloe vera yok mu? Saf salatalıktan yapılmış buz küplerini deneyin. Salatalıkta bulunan anti-oksidan ve C vitamini yaranızı iyileştirecek, acınızı dindirecektir.

YORGUN VE ŞİŞ GÖZLERE BUZ DESTEĞİ

Buz küpleri sabah karşılaştığınız şiş gözlerden kurtulmanın en güzel yoludur. Üstelik bunu sade buz olarak kullanmanıza da gerek yok. süt veya yeşil çaydan yapılmış buz küpleri ile yorgun gözlerinizi yatıştırabilirsiniz. Ancak göz çevrenizin hassas olduğunu ve bu yüzden buzu çok fazla temas ettirmemenizi tavsiye ederiz.

CİLDİNİZİ SIKILAŞTIRMAYA YARDIMCI OLUR

Yaşlandıkça yüzde beliren kırışıklıklar ne yazık ki kaçınılmazdır. Ancak, cildinizi nemli tutarak kırışıklıkların gelişini kesinlikle erteleyebilirsiniz. Buz küpleri cildi sıkılaştırır ve cildinizdeki nemi kilitli tutar. 40’lı yaşlarınıza yaklaştıysanız buz küpleri ile arkadaş olmaya başlayabilirsiniz.

CİLTTEKİ YAĞLANMAYI AZALTIR

Yağlı cilt, en rahatsız edici cilt sorunlarından biridir. Bu da düzenli olarak yüzünüzdeki yağın silinmesi gerektiğini göstermektedir. Ancak merak etmeyin, ihtiyacınız olan tek şey buz küpleri. Cildinize buz uygulayarak yağ salınımınızı azaltabilir ve cildinizi ferahlatabilirsiniz.

Haber Tarihi: 02 Mayıs 2018 Çarşamba 22:07
  1. buz küpü
  2. cilt sağlığı
  3. güneş yanığı

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