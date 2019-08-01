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Buzluk Yaylası turizme kazandırılıyor

Durağan Belediye Başkanı Ahmet Kılıçaslan, Buzluk Yaylası’nın tabiat parkı ilan edilmesi için gerekli raporların hazırlandığını söyledi.

01 Ağustos 2019 Perşembe 11:15
Buzluk Yaylası turizme kazandırılıyor

Durağan Belediye Başkanı Ahmet Kılıçaslan, Buzluk Yaylası’nın tabiat parkı ilan edilmesi için gerekli raporların hazırlandığını söyledi.


Durağan ilçesinde bulunan Buzluk Yaylası’nın tabiat parkı ilan edilmesi ve turizme kazandırılması için gerekli raporların hazırlandığını belirten Durağan Belediye Başkanı Kılıçaslan, “Tarım ve Orman Bakanlığı Milli Parklar Genel Müdürlüğü’ne yaptığımız girişimler sonucu Buzluk Yaylası tabiat parkı yapılması için Milletvekilimiz Dr. Nazım Maviş’in desteği ile ilk adım atıldı. Milli Parklar İl Müdürü Nurullah Gökhan, Milli Parklar Şube Müdürü Erol Büyükdoğan ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Etüt Envanter Ekibi ile Buzluk Yaylası’nda incelemelerde bulunduk. Bu projemizin hayata geçmesiyle birlikte bölgede turizm mevsimi başlayacaktır. Buzluk Yaylası tabiat parkı ilan edildikten sonra burada ne tür proje uygulanacağını hemşehrilerimizle paylaşacağız” dedi.


Buzluk Yaylası’nın doğanın bir armağanı olduğunu söyleyen Durağan Belediye Başkanı Kılıçaslan, “Amacımız bu ilçenin, önemli değerlerini herkesle paylaşmak. Doğa bize güzelliğiyle bu nimeti vermiş. Bunları korumak, bundan sonra da yaşatılmasına vesile olmak gibi bir amaç güdüyoruz. İnşallah bu bir başlangıç olur. Ben de elimden gelen çaba ve girişimlerde bulunacağım. Doğa Koruma ve Milli Parklar ekibine teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 01 Ağustos 2019 Perşembe 11:15
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