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Buzluk kurabiye tarifi

Misafirleriniz aniden geldiğinde ne ikram etsem diye düşünmemeniz için, büyük yardımcınız buzluk kurabiyeleri imdadınıza yetişiyor.

07 Ekim 2019 Pazartesi 23:23
Buzluk kurabiye tarifi

Her daim elinizin altında olacak ağızda dağılan taptaze buzluk kurabiyelerinizi istediğiniz zaman çıkarıp istediğiniz kadar dilimleyip pişirebilirsiniz.

 Malzemeler:

120 gr tereyağı

1 tane yumurta

1 su bardağı pudra şekeri

2 yemek kaşığı süt

3 yemek kaşığı kakao

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilya

80 gr bitter çikolata

1su  bardağı Antep fıstığı

Aldığı kadar un

 Yapılışı:

Oda sıcaklığındaki tereyağını pudra şekeri ile birlikte mikser ya da tel çırpıcı ile 2 dakika çırpın.

Yumurta, süt, vanilyayı ekleyip karıştırın.

Un, kakao ve kabartma tozunu da ilave edip kulak memesi yumuşuklığında bir hamur elde edin.

Çikolatayı iri iri parçalar  doğrayıp antep fıstığıyla birlikte hamura ekleyin yoğurun.

Streç filmi tezgaha serin. Hamuru iki parçaya bölüp her bir parçayı baton şekline getirip streç filme sarın. Uçlarını büküp buzluğa kaldırın.

Pişireceğiniz zaman 15 dakika önce dışarı çıkarın 1 parmak kalınlığında kesip yağlı kağıt serilmiş tepsiye dizin 180 derecede pişirin.

 Afiyet olsun.

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Haber Tarihi: 07 Ekim 2019 Pazartesi 23:23
  1. Buzluk kurabiye tarifi

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