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Yerel Buzlu yoldan kayan araç su kanalına uçtu
Yerel

Buzlu yoldan kayan araç su kanalına uçtu

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde akşam saatlerinde buzlu yolda kayan araç, su kanalına uçtu. Su kanalına uçan kamyonet sürücüsü yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-12-27 02:02:00 -
Buzlu yoldan kayan araç su kanalına uçtu

Edinilen bilgilere göre; olay ilçenin Pizok yolunda meydana geldi. Akşam saatlerinde Pizok TOKİ evlerinde çıkan bir kapalı kasa kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu su kanalına uçtu. Yoldan geçen sürücüler ve vatandaşlar hemen yardım için olay yerine koştular. Yardımda yetersiz kalan vatandaşlar Yüksekova Belediyesinin İtfaiye Şube Müdürlüğünün ekiplerine, 112 sağlık çalışanları ve polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, aracın içinde bulunan yaralıyı olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Yüksekova Devlet Hastanesine kaldırdı. Kaza sonrası araçta maddi hasar meydana geldi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

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