Buzdolabınızda tutmamanız gereken gıdalar! Buzdolabına neler konur neler konmaz?

Buzdolabında muhafaza ettiğiniz bazı yiyeceklerin, hem tatlarını hem de dokularını kaybedeceğini biliyor muydunuz?

Özellikle sebze ve meyvelerimizin daha taze kalabilmesi için onları buzdolabında muhafaza etmemiz gerekiyor. Ancak bilmenizi isteriz ki bu gereklilik tüm yiyecekler için geçerli değil. Zira, meyve, sebze, sos ve yağ gibi birçok yiyecek, budolabına konulduğu zaman tadını hatta besin değerlerini kaybedebiliyor.

Eğer o gıdayı buzdolabında saklıyorsanız...

EKMEK

Buzdolabında ekmek saklanması mantıklı gibi görünebilir. Ancak ekmek buzdolabında saklandığında çok hızlı kurur. Ancak bir iki gün içinde tüketmeyi planlıyorsanız o zaman buzdolabı içinde tutulabilir. Aksi halde yani uzun süre saklamak istiyorsanız, iyice sarın ve derin dondurucu ekmeyi tutun.

KAHVE

Kahvenizi taze tutmak istiyorsanız buzdolabı dışında tutun ve içine bir fasulye atın. Eğer kahveyi buzdolabına koyarsanız, buzdolabı içindeki tüm kokuları kendine çekecektir. Bu da kahvenin tadının bozulmasına neden olacaktır. Kahveyi saklamak için ağzı kapalı bir kap içinde karanlık ve serin bir yerde saklayabilirsiniz.

FESLEĞEN

Buzdolabında muhafaza zedilen fesleğen yaprağı, aromasını kaybeder, lezzeti azalık ve yaprakları solmaya başlar. Fesleğeni buzdolabına koymak yerine mutfak tezgahında bir bardak suyun içinde tutulması çok daha iyi olacaktır. Fesleğen gibi otlara çicek muamelesi yapmak daha uzun dayanmalarını ve özelliklerini kaymetmemelerine yardımcı olur.

YAĞ

Yemeklik yağları buzdolabına koymak iyi bir fikir olmayabilir çünkü bu durumda yemek yapmak için öncelikle dolaptan çıkardığınız yağın çözülmesini beklemeniz gerekir. Ayrıca buzdolabında bekleyen yağlar, tadını kaybedebilir. Dolayısıyla yağları buzdolabı yerine cam bir şişe içinde, serin ve ışık almayan bir ortamda muhafaza edebilirsiniz.

SOĞAN

Soğan, nemli ortamları sevmeyen besinlerden biri. Dolayısıyla soğanı buzdolabı yerine güneş ışığı almayan, karanlık ve serin bir yerde muhafaza etmelisiniz.

PATATES

Patates de soğan gibi buzdolabı ile arası iyi olmayan bir gıda. Bu nedenle patatesi buzdolabına koymak yerine bir kese kağıdı yardımı ile serin ve kuru ortamlarda muhafaza edebilirsiniz.

MANDALİNA, GREYFURT, PORTAKAL

Turunçgiller ailesinden greyfurt, portakal ve mandalina da soğuğu sevmeyenlerden. Bu turunçgilleri bir meyvelikle muhafaza edebilirsiniz ancak meyvelerden biri küflenirse onu hemen diğerlerinden ayırmalısınız. Aksi takdirde küf diğer meyvelere de yayılabilir.

AVOKADO

Avokado olgunlaşırken çevreye etilen gazı yayar. Bu gaz, diğer meyve ve sebzelerin bozulmasına yol açabilir. Ayrıca avokadonuz olgunlaşmasını henüz tamamlayamamışsa sıcak bir ortam ister. Dolayısıyla avokado olgunlaşana kadar onu oda sıcaklığında saklamanız gerekir.

KAVUN

Kavun, olgunlaşmak için buzdolabından daha sıcak bir yer ister. Bu yüzden kavunları oda sıcaklığında muhafaza etmelisiniz. Kestiğinizde ise bozulmaması için kavunu buzdolabına koyabilirsiniz. Burada tek dikkat etmeniz gereken, kestiğiniz kavunu hava almaması için bir saklama kabına koymak.

MUZ

Muz, sıcak iklimlerde yetişen bir meyve. Dolayısıyla olgunlaşmak için belli bir sıcaklığa ihtiyaç duyar. Bu yüzden aldığınız muzları buzdolabınızda muhafaza etmemelisiniz. Bunun yerine kararana kadar mutfak tezgahında bekletebilir, sonrasında ise buzdolabına kaldırabilirsiniz.