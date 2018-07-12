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Buzdolabındaki boğazı kesik ceset, Iraklı gence ait!

Yalova'nın Çınarcık ilçesinde, dün gece bir evde buzdolabında bulunan boğazı bıçakla kesilmiş erkek cesedinin, Irak uyruklu Nurlin A.N.N.'ye (20) ait olduğu belirlendi.

12 Temmuz 2018 Perşembe 14:00
Buzdolabındaki boğazı kesik ceset, Iraklı gence ait!

Olay, Çınarcık'ın Harmanlar Mahallesi Çaldıran 1'inci Sokak'ta dün gece meydana geldi. Sokakta yabancı uyruklu kişilere ait 7 katlı apartmanın 2'inci katından gelen kötü koku nedeniyle apartman sakinleri polise başvurdu. Polis ekipleri, savcılıktan alınan izin ile eve girdi. Ekipler, genellikle yabancı uyruklu kişilerin kaldığı bildirilen dairede yaptığı aramada, buzdolabının kapısının kabloyla bağlı olduğunu fark etti. Kabloyu kesip, kapıyı açan polis, buzdolabına yan yatırılarak konulan, çürümeye yüz tutmuş bir erkek cesedi ile karşılaştı. Yapılan incelemede, cesedin boğazının bıçakla kesilmiş olduğu belirlendi. Özel kıyafetler giyinen polisler tarafından binadan çıkarılan ceset, kimlik tespiti ve ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

Yapılan araştırma ve incelemede, cesedin, evde kirada oturan Irak uyruklu Nurlin A.N.N.'ye (20) ait olduğu tespit edildi. Cesedin bulunduğu evin sahibinin de Iraklı olduğu belirlendi.

Yalova ve Çınarcık'tan polis ekipleri bugün evde ve çevresinde inceleme yaptı. Cinayette kullanılan bıçağı arayan ekipler, ayrıca parmak izi incelemesi yapıp, güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

Haber Tarihi: 12 Temmuz 2018 Perşembe 14:00
  1. Yalova
  2. Bursa
  3. Cinayet
  4. İnceleme

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