Buzdolabına konulmaması gereken besinler

Beslenmemiz için gerekli olan yiyecekleri ve içecekleri genellikle buzdolabında muhafaza ederiz. Her yiyecek ve içeceğin saklanma koşulları farklıdır. Bu yüzden tüm beslenme ürünlerinin buzdolabında saklanması oldukça yanlıştır. Her sebzenin, meyvenin, yemeğin veya muhafaza edilmesi gereken sıcaklık birbirinden farklıdır. Bazı sebzeler oda sıcaklığında bazıları ise buzdolabında muhafaza edilmelidir. Ama genellikle çoğumuz tüm beslenme ürünlerini buzdolabına koyup taze kalacaklarını düşünürüz. Böyle yaparak bazılarının erken bozulmasına neden oluruz. Buzdolabına konulmaması gereken yiyecekler;

PATETES, SOĞAN, SARIMSAK

Yemeklerimizin ana elemanları olan patates, soğan ve sarımsağı buzdolabında saklamamalıyız. Bu üçlünün muhafaza edilmesi için serin bir yer gereklidir. Ama buzdolabı çok fazla soğuk bir alandır. Patates, soğan ve sarımsağı balkonda, kilerde veya oda sıcaklığında güneş almayan bir yerde muhafaza edebilirsiniz. Sarımsak ve soğan buzdolabında kaldığında soğuktan bozulup kokusunu tüm yiyeceklere yayacaktır. Patates ise buzdolabında muhafaza edildiğinde içindeki şeker nedeniyle kolayca bozulacaktır.

KAHVE VE BAHARATLAR

Çoğu kişi kahvenin taze kalması için buzdolabında saklanması gerektiğini düşünür. Fakat kahve buzdolabına konulduğunda kokusu ve tadı kolayca gider. Ayrıca kahve koku emme özelliği bulunduğu için buzdolabında bulunan diğer yiyeceklerin tadını kolayca emer. Kahveyi mutfak dolaplarında ağzı kapalı bir kavanoz içerisinde muhafaza edebilirsiniz. Baharatlar da bazı kişiler tarafından buzdolabında muhafaza edilir. Baharatlar buzdolabında nemlenir ve kokusunu diğer yiyeceklere yayar. Baharatları ağzı kapalı cam kaplarda oda sıcaklığında muhafaza etmeniz gerekir.

ÇİKOLATA VE BAL

Genellikle herkes çikolatayı erimemesi için buzdolabına koyar. Fakat çikolata asla buzdolabında saklanmaması gereken yiyeceklerden biridir. Çikolatayı havalar çok sıcak ise buzdolabına koyun. Sürekli buzdolabına koymak tadının değişmesine neden olacaktır. Kahvaltılık çikolataları buzdolabına koymak yerine oda sıcaklığında serin bir yerde saklamalısınız. Bal içerisinde şeker bulunduğu için buzdolabına koyduğunuzda halk arasında şekerlenme olarak bilinen kristalleşme meydana gelir. Bu da balın tadının ve kıvamının bozulmasına yol açar. Balı ağzı kapalı cam bir kavanozda oda sıcaklığında güneş almayan bir yerde muhafaza etmeniz gerekmektedir.