Buzdolabı yüzünden ev alevlere teslim oldu
Zonguldak’ta bir apartman dairesinde buzdolabından kaynaklı yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Zonguldak’ta bir apartman dairesinde buzdolabından kaynaklı yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Edinilen bilgiye göre olay, akşam saatlerinde İncivez Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, bir apartmanının dördüncü katındaki dairede buzdolabından kaynaklı yangın çıktı. Dumanların yükselmesiyle olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına hemen müdahale ederek söndürdü. Evde maddi hasar meydana geldi.