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Yerel Buzdolabı prizinden yangın çıktı
Yerel

Buzdolabı prizinden yangın çıktı

Kırıkkale'deki bir kafede buzdolabı prizinden çıkan yangın, itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.

Yeniakit Publisher
2022-08-29 06:55:00 -
Buzdolabı prizinden yangın çıktı

Yangın, Yahşihan ilçesinde Yenişehir Mahallesi Devlet Bahçeli Bulvarı'nda bulunan 6 katlı apartmanın zemin katındaki bir kafede çıktı. Edinilen bilgiye göre, buzdolabı fişinin takılı olduğu prizden dolayı kafenin mutfak bölümünde yangın çıktı. Kafeden çıkan dumanları gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kafenin mutfak bölümünde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangına ilişkin inceleme başlatıldı.

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