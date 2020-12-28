Buz tutan Girlevik Şelalesi görsel şölen sunuyor

ERZİNCAN (AA) - KEMAL ÖZDEMİR - Erzincan'da soğuk havanın etkisiyle buz sarkıtlarının oluştuğu Girlevik Şelalesi'nde seyrine doyumsuz manzaralar ortaya çıktı.

Kent merkezine 35 kilometre uzaklıktaki Kalecik köyünde 9 kaynak suyunun birleşmesiyle oluşan Girlevik Şelalesi, doğaseverlere ve fotoğraf tutkunlarına her mevsim ayrı güzellik sunuyor.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünce "Doğal Sit-Nitelikli Doğal Koruma Alanı" olarak tescil edilen şelalenin büyük bölümü hava sıcaklığının gece sıfırın altında 10 dereceye kadar düşmesiyle dondu.

Şelaledeki 2-3 metre uzunluğundaki buz sarkıtları, güzel manzaralar oluşturdu.

Yazın serin havası ve çevresindeki yemyeşil bitki örtüsüyle, kışın da hem çevresindeki kar örtüsü hem de buz sarkıtları ile görenleri hayran bıraktıran şelale, bu yıl yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle en sessiz günlerini geçiriyor.

- "Soğuklar nedeniyle erken donmaya başladı"

Ziyaretçilerden Özgür İlhan, AA muhabirine, metrelerce yükseklikte buz sarkıtları oluşan şelaleyi ziyarete gelenlerin hayran kaldığını söyledi.

Şelalenin her mevsim farklı güzellikler sunduğunu ifade eden İlhan, şöyle konuştu:

"Girlevik Şelalesi, doğal güzelliği ile yurt içinde ve dışında çok sayıda ziyaretçinin ilgisini çekiyor. Her yıl ocak ve şubat aylarında donan şelalemiz bu yıl soğuklar nedeniyle erken donmaya başladı. Şelalede yaklaşık 2 metre boyunda buz sarkıtları oluştu. Buz sarkıtlarının oluşturduğu manzarayı fotoğraflamak için vatandaşlar buraya geliyor. Fotoğraf tutkunlarının yoğun ilgi gösterdikleri bir yer. Biz de arkadaşlarla bu eşsiz manzarayı görmeye ve fotoğraf çekmeye geldik."

Ziyaretçilerden Erdem Yıldız da şelalenin doğal güzelliğiyle ilgi çektiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Girlevik Şelalesi, gelip görülmesi gereken ender yerlerden bir tanesi. Birçok kişi burayı mutlaka ziyaret ediyor. İnsanlar yaz aylarında sıcak havalarda serinlemek için buraya geliyor. Kışın ise şelale buz sarkıtlarının oluşturduğu manzara ile kendisine hayran bırakıyor. Girlevik Şelalesi, bence dünyadaki ender doğal güzelliklerin bir tanesi."