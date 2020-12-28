  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Buz tutan Girlevik Şelalesi görsel şölen sunuyor
Aktüel

Buz tutan Girlevik Şelalesi görsel şölen sunuyor

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünce "Doğal Sit-Nitelikli Doğal Koruma Alanı" olarak tescil edilen şeladeki 2-3 metre uzunluğundaki buz sarkıtları güzel manzaralar oluşturdu - Doğal güzellikleriyle önceki yıllarda ziyaretçilerin ilgisini çeken şelale, bu sene Kovid-19 salgını nedeniyle en sessiz günlerini geçiriyor

Yeniakit Publisher
2020-12-28 11:15:16 -
Buz tutan Girlevik Şelalesi görsel şölen sunuyor

ERZİNCAN (AA) - KEMAL ÖZDEMİR - Erzincan'da soğuk havanın etkisiyle buz sarkıtlarının oluştuğu Girlevik Şelalesi'nde seyrine doyumsuz manzaralar ortaya çıktı.

Kent merkezine 35 kilometre uzaklıktaki Kalecik köyünde 9 kaynak suyunun birleşmesiyle oluşan Girlevik Şelalesi, doğaseverlere ve fotoğraf tutkunlarına her mevsim ayrı güzellik sunuyor.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünce "Doğal Sit-Nitelikli Doğal Koruma Alanı" olarak tescil edilen şelalenin büyük bölümü hava sıcaklığının gece sıfırın altında 10 dereceye kadar düşmesiyle dondu.

Şelaledeki 2-3 metre uzunluğundaki buz sarkıtları, güzel manzaralar oluşturdu.

Yazın serin havası ve çevresindeki yemyeşil bitki örtüsüyle, kışın da hem çevresindeki kar örtüsü hem de buz sarkıtları ile görenleri hayran bıraktıran şelale, bu yıl yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle en sessiz günlerini geçiriyor.

- "Soğuklar nedeniyle erken donmaya başladı"

Ziyaretçilerden Özgür İlhan, AA muhabirine, metrelerce yükseklikte buz sarkıtları oluşan şelaleyi ziyarete gelenlerin hayran kaldığını söyledi.

Şelalenin her mevsim farklı güzellikler sunduğunu ifade eden İlhan, şöyle konuştu:

"Girlevik Şelalesi, doğal güzelliği ile yurt içinde ve dışında çok sayıda ziyaretçinin ilgisini çekiyor. Her yıl ocak ve şubat aylarında donan şelalemiz bu yıl soğuklar nedeniyle erken donmaya başladı. Şelalede yaklaşık 2 metre boyunda buz sarkıtları oluştu. Buz sarkıtlarının oluşturduğu manzarayı fotoğraflamak için vatandaşlar buraya geliyor. Fotoğraf tutkunlarının yoğun ilgi gösterdikleri bir yer. Biz de arkadaşlarla bu eşsiz manzarayı görmeye ve fotoğraf çekmeye geldik."

Ziyaretçilerden Erdem Yıldız da şelalenin doğal güzelliğiyle ilgi çektiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Girlevik Şelalesi, gelip görülmesi gereken ender yerlerden bir tanesi. Birçok kişi burayı mutlaka ziyaret ediyor. İnsanlar yaz aylarında sıcak havalarda serinlemek için buraya geliyor. Kışın ise şelale buz sarkıtlarının oluşturduğu manzara ile kendisine hayran bırakıyor. Girlevik Şelalesi, bence dünyadaki ender doğal güzelliklerin bir tanesi."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ünlü yazardan dikkat çeken iddia: Yeni yıl o seviyeleri getirebilir
Ekonomi

Ünlü yazardan dikkat çeken iddia: Yeni yıl o seviyeleri getirebilir

Altın fiyatları artacak mı? Altın fiyatları düşecek mi? gibi soruların yanıtları vatandaşlar tarafından aranırken, Fxempire yazarı Mark Mead..
Dr. Fauci'den kan donduran koronavirüs açıklaması
Korona Virüs

Dr. Fauci'den kan donduran koronavirüs açıklaması

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Direktörü Dr. Anthony Fauci, koronavirüs salgınında "en kötüyü he..
İlber Ortaylı kendini böyle savundu! 'Taciz' iddialarına bakın nasıl yanıt verdi
Gündem

İlber Ortaylı kendini böyle savundu! 'Taciz' iddialarına bakın nasıl yanıt verdi

Tarihçi İlber Ortaylı, sunucu Cansu Canan Özgen ile Instagram üzerinden yaptığı yayın sonrası, kameranın kapandığını düşünerek Özgen’e “Maşa..
Satılık 2017 model Audi
Satılık 2017 model Audi

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay