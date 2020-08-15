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Aktüel

Buz mağaraları köylülerin asırlardır kullandıkları doğal buzdolabı oldu

Erzincan'ın Kemah ilçesine bağlı Ayranpınar köyü sakinleri, "en" diye adlandırdıkları mağaraları asırlardır doğal soğuk hava deposu olarak kullanıyor - Köy muhtarı Ümit Gölebatmaz: - "Mağaralarda sakladığımız tulum peynirleri, burada ayrı bir lezzet kazandığı için burayı tercih ediyoruz. Diğer komşu köylerimiz de soğuk hava depoları yerine burayı tercih etmektedirler. Burada sakladığımız tulum peynirlerini ekim ayında herkese tekrar teslim ediyoruz"

Yeniakit Publisher
2020-08-15 11:12:55 -
Buz mağaraları köylülerin asırlardır kullandıkları doğal buzdolabı oldu

ERZİNCAN (AA) - KEMAL ÖZDEMİR - Erzincan'ın Kemah ilçesine bağlı Ayranpınar köyü sakinleri, tulum peynirlerini asırlardır farklı lezzet kazandırdığına inandıkları ve içerisindeki buzlar ile soğuk havası nedeniyle adeta doğal buzdolabı olan mağaralarda saklıyor.

Ayranpınar köyü sakinleri, asırlardır doğal soğuk hava deposu olarak yararlandıkları, içerisinde buzlar bulunan ve "en" diye adlandırılan kaya mağaralarında peynir depoluyor. Üretildikten sonra köy merkezine 3 kilometre uzaklıktaki doğal mağaralara yerleştirilen peynirler, nisandan ekim ayına kadar kışın tüketilmek üzere muhafaza ediliyor.

Civar köylerden de gelen yaklaşık 15 ton peyniri mağaradaki 40 metrekarelik alanda muhafaza eden köylüler, peynir bidonları üzerine de kime ait olduğunu belirtmek üzere yazı yazarak muhtarlığa ait defterde kayıt altına alıyor.

Köy Muhtarı Ümit Gölebatmaz, AA muhabirine, köy halkı olarak hayvancılıkla geçimlerini sağladıklarını söyledi. Hayvanlardan elde edilen peynirleri buzhane olarak kullandıkları doğal mağaralarda koruduklarını ifade eden Gölebatmaz, şöyle konuştu:

"Köyümüzde nisan, mayıs ve haziran aylarında hazırlanan tulum peynirleri buradaki mağaralara konuluyor. Çevre köylerden de tulum peyniri geliyor. Mağaraların 200 yıla aşkın bir geçmişi var. Mağaralarda sakladığımız tulum peynirleri, burada ayrı bir lezzet kazandığı için burayı tercih ediyoruz. Diğer komşu köylerimiz de soğuk hava depoları yerine burayı tercih etmektedirler. Burada sakladığımız tulum peynirlerini ekim ayında herkese tekrar teslim ediyoruz."

Gölebatmaz, bölgedeki iki ayrı mağarayı soğuk hava deposu olarak kullandıklarını belirterek "Peynir burada geleneksel yöntemlerle muhafaza edildiği için çok ayrı bir lezzeti oluyor. Bu nedenle komşu köylerimiz ve bizler peynirlerimizi soğuk hava depolarında muhafaza etmektense burada saklamayı tercih ediyoruz." diye konuştu.

- Peynirleri dededen kalma geleneklerle muhafaza ediyorlar

Köy sakinlerinden 74 yaşındaki Zihni Saydam da yıllardır peynirlerini dededen, babadan kalma geleneklerle mağaralarda muhafaza ettiklerini anlattı. Köylerinde üretilen tulum peynirinin kalitesine değinen Saydam, şunları kaydetti:

"Peynirlerimiz burada bekledikçe ayrı bir lezzet ve tat kazanıyor. Buzdolabına konulan peynirler, zaman zaman bozulabiliyor ancak mağarada saklanan peynirlerde böyle bir şey söz konusu değil. Peynir saklama telaşı nisan, mayıs aylarında başlıyor ekim ayında tekrar buradan çıkarılarak tüketiliyor."

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