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Yaşam Buz kırılınca suya böyle düştü
Yaşam

Buz kırılınca suya böyle düştü

Yeniakit Publisher
2024-02-05 19:18:00 -

Bursa'da Uludağ'ın eteklerindeki buz tutan Gököz Göleti'nde fotoğraf çektirmek isteyen bir kişi buzun kırılmasıyla kendini dondurucu suda buldu.

Bursa’nın Gemlik ilçesinde yüzmeye doyamayan bazı vatandaşlar soğuk havaya meydan okudu. Kurşunlu'da 7 derece olan hava sıcaklığına rağmen, yüzmekten geri durmayan kişi, buz gibi suya atlayarak dakikalarca yüzdü.

Keles İlçesinde ise karlı tepelerin arasında kalan Gököz gölü buz tuttu. Bir kişi arkadaşlarıyla buzun üzerinde fotoğraf çektirmek istedi. Fakat aniden buzun kırılmasıyla suya düşen kişi hem arkadaşlarını hem de izleyenlerin yüzünü güldürdü.

Başka bir doğasever grup ise yine aynı ilçeye bağlı Dağdibi gölünde buz tutan suyun tadını çıkarmak için suya girip dakikalarca keyif yaptı. İzleyenlerin içini üşüten görüntüler kameraya anbean yansıdı.

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