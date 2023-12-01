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Dünya Buz hokeyinde kafasını direğe çarpan sporcu felç oldu!
Dünya

Buz hokeyinde kafasını direğe çarpan sporcu felç oldu!

Yeniakit Publisher
2023-12-01 23:35:00 -
Buz hokeyinde kafasını direğe çarpan sporcu felç oldu!

İsveç kulübü HV71 forması giyen Fin buz hokeyi oyuncusu Sanni Hakala, kafasını kale direğine çarpmasının ardından felç oldu.

İsveç kulübü HV71 forması giyen Fin buz hokeyi oyuncusu Sanni Hakala, kafasını kale direğine çarpmasının ardından felç oldu.

Hakala, 24 Kasım'da oynanan maçta ciddi şekilde yaralanmasının ardından sosyal medya hesabından durumuyla ilgili açıklama yaptı. Ellerinde ve kollarında işlev kaybı yaşadığını belirten 26 yaşındaki sporcu, "Hayatımın geri kalanında tekerlekli sandalyede oturmak zorunda kalabilirim." ifadesini kullandı.

Sanni Hakala, Finlandiya Kadın Milli Takımı ile 2018 ve 2022 Kış Olimpiyat Oyunları'nda bronz madalya kazanmıştı.

Ekim ayında da İngiliz profesyonel buz hokeyi kulübü Nottingham Panthers'ta forma giyen Adam Johnson, maç sırasında rakibin pateninin boynuna çarpması sonucu yaşamını yitirmişti.
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