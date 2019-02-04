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Buz gibi suda Dünya Şampiyonası hazırlığı

- Palu Rafting Kulübü sporcuları, Murat Nehri'nin buz gibi suyuna aldırış etmeden 4 ay sonra Tunceli'de düzenlenecek Dünya Rafting Şampiyonası'na hazırlanıyor- Kulüp başkanı Hakan Demir: "Bütün sporcularımızda milli takımda yer alma isteği var. İnşallah hepsi milli sporcu olacak"- Sinem Metin: "Su da hava da soğuk onun için çalışmamız biraz zor oluyor. Tunceli'deki şampiyonada birinci olmayı hedefliyoruz"- Murat Ünalan: "Bizim için hava şartları fark etmiyor"

04 Şubat 2019 Pazartesi 11:48
Buz gibi suda Dünya Şampiyonası hazırlığı


ELAZIĞ (AA) - BESTAMİ BODRUK - Elazığ'ın tarihi ilçesi Palu'da rafting kulübü sporcuları buz gibi suya aldırış etmeden Rafting Dünya Şampiyonası'na hazırlanıyor.

Urartu kralı Menua tarafından kayadan yaptırılan kitabe, mezarlar, tüneller, nişler ve tapınaklarla açık hava müzesi olan ilçe, Murat Nehri'nde yapılmaya başlanan rafting ve kano etkinlikleriyle adrenalin tutkunlarına ev sahipliği yapıyor.

Kültür turizmiyle son zamanlarda adından sıkça söz ettiren ilçenin aynı zamanda doğa sporlarıyla da öne çıkması için kaymakamlık ve belediye tarafından 6 ay önce başlatılan proje devam ediyor.

"İstanbul'u Bağdat'a bağlayan köprü'' olarak bilinen ve yaklaşık 1100 sene önce İpek Yolu güzergahında inşa edilen Palu Köprüsü'nün de üzerinde bulunduğu Murat Nehri'nde soğuk demeden çalışmalarını sürdüren 10'u erkek 12'si kız 22 sporcu, haziran ayında Tunceli Munzur Nehri'nde yapılması planlanan Dünya Rafting Şampiyonası için kürek çekiyor.


- "Hava soğuk ama sporcular azimli"


Palu Rafting Kulübü Başkanı Hakan Demir, AA muhabirine, 7 ay önce 5 kişi ile başladıkları rafting macerasında ilk olarak Dalaman'da sonra Van ve Kahramanmaraş'ta 15 kişilik bir kadro ile kürek çektiklerini söyledi.

Hedeflerinin Tunceli'de yapılacak Dünya Rafting Şampiyonası olduğunu ve sporcularını milli takıma kazandırmak için çabaladıklarını anlatan Demir, "Hava şartları zorlu ama sporcularımız azimli. Soğuk havada yılmadan çalışmalarını sürdürüyorlar. Bütün sporcularımızda milli takımada yer alma isteği var. İnşallah hepsi milli sporcu olacak." dedi.


- "Hedefimiz şampiyonada birinci olmak"


5 yıldır rafting yapan milli sporcu Sinem Metin (21) ise performanslarını daha yukarıya çıkarabilmek için sıkı çalıştıklarını dile getirerek, "Amacımız milli sporcu sayımızı arttırmak. Su da hava da soğuk onun için çalışmamız biraz zor oluyor. Tunceli'deki şampiyonada birinci olmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Rafting ile 6 ay önce tanıştığını ve ilk olarak Van'ın Çatak ilçesinde düzenlenen yarışmada kendilerini gösterme şansı bulduklarını belirten Serdar Tekeli (17), "Hava soğuk ama elimizden geldiğince antrenmanları kaçırmamaya çalışıyoruz." diye konuştu.

4 yıldır akıntılı sularda kürek çektiğini vurgulayan Gülbahar Erdoğan (19) da soğuk havaya aldırış etmeden şampiyonaya hazırlandıklarını kaydetti.

Murat Ünalan (21), raftingin çok güzel bir spor olduğunu aktararak, "Kış ayları hava soğuk ama değiyor. Bizim için hava şartları fark etmiyor. Önümüzde bir şampiyona var ona hazırlanıyoruz. Elimizden geleni yapacağız." değerlendirmesini yaptı.


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Haber Tarihi: 04 Şubat 2019 Pazartesi 11:48
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