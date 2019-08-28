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Buz gibi limonata nasıl yapılır? Ev yapımı limonata için malzemeler limonata tarifi

Yaz mevsiminin serinleten içeceği buz gibi limonata nasıl yapılır? Evde yapılması çok kolay olan limonata aynı zamanda sıcak havalarda serinlemek için bire bir. Peki buz gibi limonata nasıl yapılır? İşte ev yapımı limonata tarifi

28 Ağustos 2019 Çarşamba 16:16
Buz gibi limonata nasıl yapılır? Ev yapımı limonata için malzemeler limonata tarifi

Yaz mevsiminin serinleten içeceği buz gibi limonata nasıl yapılır? Evde yapılması çok kolay olan limonata aynı zamanda sıcak havalarda serinlemek için bire bir. Peki buz gibi limonata nasıl yapılır? İşte ev yapımı limonata tarifi

Limonata nasıl yapılır?

Malzemeler

10 adet limon
2 su bardağı toz şeker (miktarını zevkinize göre ayarlayabilirsiniz)
1 litre içme suyu
Yarım demet taze nane
Buz

Yapılışı

Limonların dört tanesinin kabuklarını rendeleyin. Bu limonların suyunu sıkın.

Kalan 6 limonu da küp küp doğrayın.

Bütün malzemeyi karıştırıp üzerine şekeri ilave edin.

Nanenin de yapraklarını ayıklayıp limonlara ekleyin.

Karışımı şeker tamamen eriyene kadar elinizle uzun uzun yoğurun.

İnce delikli tel bir süzgeçten geçirdiğiniz limonata özüne 1 litre soğuk su ekleyin.

Buzdolabında soğuttuktan sonra buz eklenmiş bardaklarda servis edin.

Limonun faydaları nelerdir?

Vücut sıvılarının pH değerini dengeler.

C vitamini bakımından zengindir.

Karaciğeri temizler.

Bağırsakları temizler.

Böbrek ve safra taşlarının çözülmesine yardımcı olur.

Serbest radikallere karşı koruma sağlar.

Beyin sağlığını korur.

Anti bakteriyeldir.

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Haber Tarihi: 28 Ağustos 2019 Çarşamba 16:16
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