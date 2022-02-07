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Yaşam Buz altından elle balık çıkarıyor
Yaşam

Buz altından elle balık çıkarıyor

Karasu Nehri kenarına inerek burada buzu kırıp elleriyle balık avlıyorlar.

Yeniakit Publisher
2022-02-07 09:50:00 - 2022-02-07 09:52:38
Buz altından elle balık çıkarıyor

Erzincan’da kış aylarında eksi 20 derecede elle balık avlıyorlar.

Kış aylarının sert geçtiği Erzincan’da bazı vatandaşlar Karasu Nehri kenarına inerek burada buzu kırıp elleriyle balık avlıyorlar. Hava sıcaklığının sıfırın altında eksi 20 dereceye kadar düştüğü kentte avcılar kırdıkları buzun altından çıplak elle balıkları çıkarıyor. Onlarca balığı elleriyle tutan vatandaşlar cep telefonu kamerasıyla çektikleri görüntülerle mutluluklarını dile getiriyor.

Eliyle buz altındaki balıkları çıkaran Mehmet Kurtaran, “Burası Erzincan Karasu Nehrinin yanından akan bir dere. Kışın buraya geliyoruz. Burada balıklar yuvalanmaya giriyor. Balık istifi gibi duruyorlar. Güzel bir balık tutma tekniği. Balığa zarar vermeden bu şekilde tutuyoruz” dedi.

Erzincan Karasu Nehri nerde?

Karasu Nehri, Erzurum Dumlu Dağı'ndan doğan, Keban yakınlarında Murat nehriyle birleşerek, Fırat nehrini oluşturan akarsu. Keban barajına kadar uzunluğu 460 km'dir. Gürcü boğazından geçen Karasu Erzurum ovasına ulaşır. Erzurum ovasını terkederken Ovacık yaylasından gelen Serçeme çayını kapar, Aşkale boğazına ulaşır.

 

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