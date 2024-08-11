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Gündem ‘Buyurun dokunulmazlığı kaldırdık’ deyin! Batsın sizin Can Atalay sahtekarlığınız!
Gündem

‘Buyurun dokunulmazlığı kaldırdık’ deyin! Batsın sizin Can Atalay sahtekarlığınız!

Yeniakit Publisher
2024-08-11 10:52:00 -
‘Buyurun dokunulmazlığı kaldırdık’ deyin! Batsın sizin Can Atalay sahtekarlığınız!

Yeniakit yazarı Ali İhsan Karahasanoğlu, “Batsın sizin Can Atalay sahtekarlığınız!” başlıklı yazısını yayımladı.

İşte Ali İhsan Karahasanoğlu’nun soldan çarklılar için yazdığı o yazı…

On binlerce küçük çocuğun katledildiği bir süreçte..

Hastanelerin bombalandığı, kadınların toplu soykırıma uğratıldığı bir süreçte..

Başka ülkelerin topraklarında, suikast düzenleyen terör devletlerinin Türkiye dahil Tüm dünyayı tehdit ettiği bir dönemde..

Başka ülkelerin topraklarında, suikast düzenlediklerini devletin resmi elemanlarının itiraf ettikleri ve bu suikasta karşı mağdur devletlerin misilleme hakkını kullanacağını açıkladığında. Amerika’nın ve diğer eşkıya batılı devletlerin, suikastçıyı koruyacaklarını ilan ettikleri bir zaman diliminde..

Türkiye’nin konusu, “Can Atalay”..
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Can Atalay’ı ne yapalım?

Can Atalay’ın milletvekilliği sürsün mü?

Yoksa sürmesin mi?

Milletvekilliği devam ederse, otomatik olarak tahliye olması gerekir mi?

Yoksa yine cezaevinde kalma ihtimali olur mu?

Milletvekillerinin cezaevinden tahliye olmasına yönelik otomatik bir süreç mi var?

Yoksa, milletvekillerinin bazıları da, cezaevinde kalmaları hukuka uygun mu?

Ne kadar absürt, ne kadar gereksiz bir tartışma, farkettiniz mi?

Bu tartışmayı kim başlattı?

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