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Ekonomi Büyümeye devam ediyor! İlk 9 ayda kurulu gücünü 1.168 MW’a yükseltti
Ekonomi

Büyümeye devam ediyor! İlk 9 ayda kurulu gücünü 1.168 MW’a yükseltti

Yeniakit Publisher
2023-11-08 17:02:00 -
Büyümeye devam ediyor! İlk 9 ayda kurulu gücünü 1.168 MW’a yükseltti

Sadece yenilenebilir kaynaklardan enerji üreten Türkiye’nin en büyük kurulu güce sahip şirketi Aydem Yenilenebilir Enerji, 2023 yılının ilk 9 ayında gerçekleştirdiği yatırım hamleleriyle kurulu gücünü 1.168 MW'a ulaştırdı.

Aydem Enerji’nin, yenilenebilir enerji üretimi alanında faaliyet gösteren şirketi Aydem Yenilenebilir Enerji, katma değer odaklı yatırımlarıyla 2023 yılında da güçlü büyümesini sürdürüyor. 

Yılın her çeyreğinde istikrarlı bir performans ortaya koyan Aydem Yenilenebilir Enerji’nin başarısı finansal sonuçlara da yansıdı.

"Kurulu gücümüzü yüzde 14.5 artırdık”

2023 yılı 9 ay sonuçlarını değerlendiren Aydem Yenilenebilir Enerji Genel Müdürü Serdar Marangoz, şunları söyledi: “Yılın ilk 9 ayında devreye aldığımız hibrit GES ve rüzgâr kapasite artışı yatırımlarımız ile üretimimiz hızlandı. Şubat ayında Türkiye’nin en büyük hibrit GES yatırımının yanı sıra Haziran ayında 9 ve Ağustos ayında 2 adet olmak üzere her biri 6 MW gücünde Türkiye’nin en büyük mor kanatlı türbinlerini de Uşak’ta devreye aldık. Yatırım hamlelerimiz sonucu yılın ilk 9 ayında kurulu gücümüzü yüzde 14,5 artırarak, portföyümüzün toplam kurulu gücünü 1.168 MW’a çıkardık. Toplam aktiflerimizi de yılın ilk yarısında 36 milyar 639 milyon 655 bin TL’ye taşıdık. Santrallerimizde koruduğumuz %99,6 emreamadelik seviyemizin yanı sıra etkin portföy yönetimimiz ile birlikte yılın ilk 9 ayında FAVÖK’te, 2 milyar 867 milyon 406 bin TL’ye ulaştık. Söke ve Uşak’ta toplamda 48 MW kurulu güce sahip türbinlerimizi kısa zamanda devreye alacak ve yatırım planımız çerçevesinde kurulu gücümüzü istikrarlı şekilde artırmaya devam edeceğiz.”

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