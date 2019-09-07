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‘Büyüme ve işsizlik rakamları ikinci yarıda iyileşecek’

2019’un dengelenme yılı olduğunu belirten Kuveyt Türk Genel Müdürü Ufuk Uyan, “Yılın ikinci yarısında ekonomik toparlanmanın başlamasıyla büyüme ve işsizlik rakamları iyileşecek” dedi.

07 Eylül 2019 Cumartesi 10:22
‘Büyüme ve işsizlik rakamları ikinci yarıda iyileşecek’

Kuveyt Türk Genel Müdürü Ufuk Uyan, 2019’un Yeni Ekonomi Programı’nda (YEP) öngörüldüğü üzere dengelenme yılı olduğunu belirterek, ana önceliklerinin reel ekonomiyi desteklemek ve büyümenin finansmanına katkı sağlamak olduğunu ifade etti.

Uyan, döviz kurlarının bu süreçte yukarıda olmasının ülkenin ihracatını olumlu etkilediğini ve turizm gelirlerini artırdığını anımsatırken ihracat ve istihdamı tetikleyici sektörlerin fonlanmasına katkı sunmayı ve proje finansmanlarında daha fazla yer almayı hedeflediklerini söyledi.

Ekonomi yönetiminin yapısal düzenlemelere yönelmesi ve bankacılık sektöründe görülen yatay seyrin yılın ikinci yarısında tekrar artış trendine girmesinin beklendiğinin altını çizen Uyan, “İhtiyacımız olan ekonomik toparlanma sürecine, gelişmiş ekonomilerdeki sıkı para politikalarından geri adım atılması yönünde gelen sinyallerin de destek vereceği bir yıl geçirmemiz muhtemel gözüküyor” dedi.

Uyan, yastık altındaki altınların ekonomiye kazandırılmasını önemsediklerini belirterek, şunları kaydetti:

Aracılık ettiğimiz altına dayalı kira sertifikasının yanı sıra ihracatı desteklemek ve ülkeye döviz girdisini artırmak amacıyla başlattığımız ihracat destek paketi, turizm sektörüne destek olmak amacıyla işletmelere yönelik oluşturulan ayrıcalıklı finansman paketi gibi KOBİ’lere yönelik pek çok ürün ve hizmetimiz yalnızca bu yıl hayata geçirdiğimiz projeler arasında yer alıyor. Leasing, dış ticaret finansmanı, proje finansmanı ve ihtiyaç finansmanı gibi stratejik ürünlere yönelik çalışmaları artırmayı önceliyoruz.

KOBİ’lere 900 milyon TL’lik destek

Uyan, temmuz sonu itibarıyla KGF kapsamında KOBİ’lere 900 milyon TL’lik finansman desteği sağladıklarını anlattı. Güçlü baz etkisinin devreye girmesiyle, gelecek dönemde enflasyonda düşüş beklentisinin hemen her kesimde arttığını kaydeden Uyan, “Biz de bu yönde bir beklenti içerisindeyiz ki düşen enflasyona ilaveten düşen Fed faizlerinin de etkisiyle hem bireysel fonlama maliyetlerinde hem fon toplama maliyetlerinde trend aşağı doğru gitmektedir” ifadelerini kullandı.

Uyan, finansal projeksiyonlarında YEP’te belirtilen öngörü ve hedeflere yakın beklentiler üzerinden hareket ettiklerini söyledi. Beklentilerini değiştirmek için bir sebep görmediklerini belirten Uyan, “Özellikle enflasyonda gerileme beklentisi, cari açığın mayıs itibarıyla aylık bazda cari fazlaya dönmüş olması ve beklenti anketlerindeki pozitif yönlü hareketlenme dikkate alındığında beklentilerimiz çerçevesinde devam etmeyi düşünüyoruz. Cari açığın azaldığı bir dönemin bizi beklediğini ve yılın ikinci yarısında ekonomik toparlanmanın başlamasıyla büyüme ve işsizlik rakamlarının iyileşeceğini söyleyebiliriz” değerlendirmesinde bulundu.

‘Yıl sonunda hedef, 1 milyar TL kâr’

Kuveyt Türk Genel Müdürü Uyan, yıl sonunda 1 milyar liranın üzerinde net kâr büyüklüğüne ulaşmayı hedeflediklerini söyledi.

Toplanan ve kullandırılan fonlarda da sektörün üzerinde büyüme hedeflerinin bulunduğunu belirten Uyan, ilk yarı sonu itibarıyla 601 milyon lira net kâr elde ettiklerini, topladıkları fon büyüklüğünün 69,2 milyar liraya ulaştığını anımsattı.

Uyan, kullandırılan fon büyüklüğünü 52,9 milyar liraya ve aktif toplamın 87 milyar liraya yükseldiğini ifade etti.

Bu yıla 15 yeni şube hedefiyle başladıklarını ve şu anda bu doğrultuda çalışmaları sürdürdüklerini anlatan Uyan, ağustos sonu itibarıyla mevcut şube sayılarının 420’ye çıktığını dile getirdi.

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Haber Tarihi: 07 Eylül 2019 Cumartesi 10:22
  1. Kuveyt Türk Genel Müdürü Ufuk Uyan
  2. Yeni Ekonomi Programı (YEP)
  3. reel ekonomi
  4. döviz kurları
  5. turizm gelirleri
  6. kira sertifikası
  7. KGF
  8. KOBİ
  9. YEP
  10. Kuveyt Türk Genel Müdürü Uyan

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