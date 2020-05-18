“Büyüme için çalışmaya devam edeceğiz”
Coronavirüs salgını nedeniyle alınan ekonomik önlemleri içeren videoyu sosyal hesabından paylaşan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Ekonomik İstikrar Kalkanı’nın olumlu sonuçlarının salgın sonrasında da görüleceğini belirtti.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, “Ekonomik İstikrar Kalkanı’nın olumlu sonuçlarını salgın sonrasında da görecek, güçlü Türkiye’nin güçlü ekonomisini büyütmek için çalışmaya devam edeceğiz” dedi. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın yayınladığı coronavirüs salgını nedeniyle alınan ekonomik önlemleri içeren videoyu sosyal hesabından paylaşan Albayrak, ‘#BirlikteBaşaracağız’ etiketini de ekleyerek, “Salgın döneminin ekonomik etkilerini gidermek adına hazırlanan Ekonomik İstikrar Kalkanı’nın olumlu sonuçlarını salgın sonrasında da görecek, güçlü Türkiye’nin güçlü ekonomisini büyütmek için çalışmaya devam edeceğiz” ifadelerine yer verdi.