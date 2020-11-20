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Ekonomi “Büyüme görülür kalkınma hissedilir”
Ekonomi

“Büyüme görülür kalkınma hissedilir”

Eski Dış Ticaretten Sorumlu Devlet Bakanı Kürşad Tüzmen, büyümenin rakamlarla ifade edilen; kalkınmanın ise hissedilebilen farklı kavramlar olduğunu belirtti.

Yeniakit Publisher
2020-11-20 10:36:00 -
“Büyüme görülür kalkınma hissedilir”

Hasan Kalyoncu Üniversitesi iş birliğinde ve Kalyon PV Ana Sponsorluğunda gerçekleşecek İstanbul Ekonomi Zirvesi’nin tanıtım toplantısında konuşan Tüzmen, küreselleşmenin ülkeler ile kıtaları yakınlaştırdığına da işaret etti. “Dünya ekonomisindeki kırılganlığın etkisiyle sayısız şirket el değiştiriyor, devletler firma almak isteyen müteşebbisleri teşvik ediyor” diyen Tüzmen, şu ifadeleri kullandı: “Zaferlerin artık ordularla değil de güçlü ekonomilerle kazanıldığı günümüzde yabancı firmaların ülkemizde yatırım yapmaları, bizim kurumlarımızın da uluslararası arenada değişik sektörlerde şirket almaları çok ama çok önemlidir. Türkiye’nin yatırım yapılan bir ülke konumuna gelmesi, katma değeri yüksek ürünler üreten sektörlerin çeşitlendirilmesi noktasında güçlü lobicilik faaliyetlerinin yanı sıra yönlendirici ve koordinatör bir kurum olmak İstanbul Ekonomi Zirvesi’nin vizyonudur.”

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