Büyüleyenspor futboluyla herkesi kendine hayran bıraktı Büyüleyenspor deplasmanda Kayseri İdman Yurdu ile Vali Muammer stadında karşı karşıya geldi.

Büyüleyenspor deplasmanda Kayseri İdman Yurdu ile Vali Muammer stadında karşı karşıya geldi. Büyüleyenspor erken yediği golle maça yenik başladı ancak çabuk toparlanan Büyüleyenspor oynadığı baskılı futbolun sonucunu attığı 4 golle aldı. Büyüleyenspor Mustafa Palamut, Sinan, Engin ve Mehmet Çavuş’un attığı birbirinden şık gollerle karşılaşmayı 1-4 kazandı. Büyüleyenspor Teknik Direktörü Eyüp Gülce, "Erken yediğimiz golle maça yenik başladık hemen toparlanmasını bildik. Oynadığımız baskılı futbolun sonucunda maçı kazanmayı bildik. Bu güzel galibiyette emeği geçen bütün futbolcularımıza teşekkür ediyorum" dedi.

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