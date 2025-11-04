Büyüleyen manzara! Yüzlerce yabani ördek aynı anda görüntülendi

Kars kent merkezinden geçen Kars Çayı, bu kez yüzlerce yabani ördeğe ev sahipliği yaptı.Göç eden yeşilbaş ve boz ördekler dinlenmek ve beslenmek için şehir merkezinden geçen sulak alanları tercih ediyor. Burada rahatsız edilmeden gönüllerince yemlenen ördekler tekrar göç yolculuklarına devam ediyor.

Görenleri mest etti

Yeşilbaş ördeklerin Kars Çayında görülmesi aynı zamanda bölgeden geçen vatandaşların da ilgisini çekiyor. Çayın aktığı güzergahta gezintiye çıkan Hüseyin Kürşat Tokat, "Şu an Kars şehir merkezinden geçen Kars Çayı'nın yanında duruyorum. Burada yüzlerce ördek var. Şu an gönüllerince yemek yiyip otlanıyorlar. Çok güzel bir görüntü. Çok hoşumuza gitti. Arkadaşlarımızla izliyoruz" dedi.

Her yıl göç mevsiminde benzer manzaralara ev sahipliği yapan Kars, zengin biyoçeşitliliği ile doğaseverler için önemli bir nokta olmaya devam ediyor.