Büyüleyen doğal güzellik

Ordu'da etrafı ağaçlarla çevrili ve iki derenin birleştiği nokta bulunan şelale eşsiz güzelliğiyle görenleri hayran bırakıyor. Kabadüz ilçesi Gümüşdere Mahallesi'nde bulunan Dikilitaş Şelalesi eşsiz güzelliğiyle mest ediyor. Kabadüz Belediye Başkanı Yener Kaya, Gümüşdere Mahallesi'nde bulunan Dikilitaş Şelalesi'nin eşi benzeri olmadığını söyledi. Eriyen kar ve yağan yağmurlarla şelalenin adeta coştuğunu dile getiren Başkan Kaya, "Ağaçların arasından yaklaşık 50 metreden dökülen şelale, ilçemize, mahallemize ayrı bir güzellik katıyor. Şelale büyüklüğü ve güzelliğiyle görülmeye değer. Tüm doğaseverleri Dikilitaş Şelalesi'ni görmeye bekliyoruz" dedi.