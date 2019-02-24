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Büyükşehirleri kana bulayacaklardı! Yakalandılar

Büyükşehirlerde bombalı eylem hazırlığı yaptıkları belirtilen 3 terörist yakalandı.

24 Şubat 2019 Pazar 10:33
Büyükşehirleri kana bulayacaklardı! Yakalandılar

Terör örgütü PKK tarafından metropollerde bombalı eylemler için görevlendirildiği iddia edilen 3 kişi, İstanbul, İzmir ve Çanakkale’de yakalandı. Şahıslardan 2'si tutuklandı.

Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı TEM Şube Müdürlüğünce yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, PKK/KCK terör örgütüne 2015 yılının temmuz ayı içerisinde katılım yapan ve örgüt tarafından metropol şehirlerde fedai tarzı eylemlerde görevlendirildiği iddiasıyla Hogir Van kod adlı S.D., Dersim Çewlik kod adlı B.B. ve Kendal Azadi kod adlı M.K. isimli 3 kişinin, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı tarafından İzmir, Çanakkale, ve İstanbul illerinde belirlenen adreslerde yapılan operasyonlarda yakalanarak gözaltına alındı.

Şahıslar daha sonra Diyarbakır’a getirildi. Açıklamada, “Bahse konu şahıslardan, S.D. ve M.K. isimli şahıslar soruşturma işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca ‘silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçundan tutuklanmış, B.B. isimli şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır. Bölgemizde yaşayan vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması ve teröristle mücadele kapsamında, PKK/KCK terör örgütünün sivil yapılanması, işbirlikçi faaliyetlerine yönelik yürütülen operasyonlara artan bir azim ve kararlılıkla devam edilmektedir” denildi.

Kaynak: İHA

 

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Haber Tarihi: 24 Şubat 2019 Pazar 10:33
  1. Van
  2. İzmir
  3. İstanbul
  4. Diyarbakır
  5. Çanakkale
  6. bombalı eylem
  7. bombalı saldırı
  8. PKK

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  • Celâl SevimliCelâl Sevimli32 dk önce
    Bunlar şehir meydanlarında asılmalı...

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