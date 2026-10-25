Büyükşehir’in Kitap Fuarı Dokuzuncu Gününde de Ziyaretçi Akınına Uğradı

Türkiye’nin ilk ve tek UNESCO Edebiyat Şehri Kahramanmaraş’ta, Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ve Anadolu’nun en büyük kitap fuarı olma özelliği taşıyan 11. Uluslararası Kahramanmaraş Kitap Fuarı’nda sona yaklaşılırken ilk günkü ilgi ve heyecan hız kesmeden devam ediyor. “Gel ve Fark Et” temasıyla gerçekleştirilen fuar, dokuzuncu gününde de yoğun ziyaretçi akınına uğrayarak edebiyatseverleri bir araya getirdi.

KAFUM’da Edebiyat Şöleni Yaşandı

150 yayınevinin stant açtığı, birbirinden değerli yazar, şair ve fikir insanlarının söyleşileriyle zenginleşen fuar, dokuzuncu gününde de her yaştan ziyaretçiye ev sahipliği yaptı. Hafta sonunu değerlendirmek isteyen 7’den 70’e vatandaşlar, KAFUM Fuar Alanı’na akın etti. On binlerce ziyaretçi, farklı türlerdeki eserleri inceleme, merak ettikleri kitaplara ulaşma ve sevdikleri yazarlarla buluşma fırsatı yakaladı. Çocuklardan gençlere, ailelerden yetişkinlere kadar geniş bir kesimin ilgi gösterdiği fuarda, kitap stantları gün boyunca hareketliliğini korudu. Ziyaretçiler, kitapların dünyasında keyifli vakit geçirirken fuarın sunduğu zengin yayın çeşitliliğinden de yararlandı.

Minik Kitapseverlerden Fuara Tam Not

Fuarın minik ziyaretçilerinden Emine Nehir Ciğerlioğlu, organizasyondan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Kitap Fuarı bence çok güzel. Yayınlar, çeşitler, kitaplar çok güzel. Kitap okumayı çok seviyorum zaten. Burada da bir sürü kitap aldım. İstediğim kitapları burada buldum” ifadelerini kullandı. Bir diğer minik ziyaretçi Umut Çokgel de fuarın kitap çeşitliliğine dikkat çekerek, “Kitap Fuarı inanılmaz güzel. Her türlü kitabı burada bulabilmek mümkün. Bugün de birçok kitap aldım, hepsini okumak için sabırsızlanıyorum” diye konuştu.

Yazarlar da Fuarın Yoğun İlgisinden Memnun

Yunus Emre Türkmen, Kahramanmaraş’ta kitaba ve edebiyata gösterilen ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Türkmen, “Öğretmenim, aynı zamanda kitap yazıyorum. Kitap Fuarımız her zamanki gibi bu yıl da büyük bir talep gördü. Kahramanmaraş zaten bu noktada çok üst seviyede. Fırat Görgel Başkanımıza bu fuar için çok teşekkür ederiz” dedi. Çağlayancerit’ten fuara katılan ve üç kitabını okurlarla buluşturma fırsatı bulan yazar Bünyamin Uzungündeş ise Kahramanmaraş’ın edebiyat kimliğine vurgu yaptı. Uzungündeş, “Çağlayancerit’ten geliyorum, yazarım. Üç kitabım var, burada okurlarla buluşturma fırsatı buldum kitaplarımı. Kahramanmaraş halkı zaten hem okur hem de yazar. Bu sene de UNESCO Edebiyat Şehri unvanıyla kitap fuarımız düzenleniyor. Fırat Görgel Başkanımız başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.