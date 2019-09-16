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Büyükşehir’in Ata tohumları Tunceli’de yeşerdi

Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin her yıl tüm Türkiye’ye ücretsiz olarak dağıttığı "Ata Tohumları" bu yıl da Türkiye’nin dört bir tarafında yeşermeye devam ediyor.

16 Eylül 2019 Pazartesi 12:32
Büyükşehir’in Ata tohumları Tunceli’de yeşerdi

Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin her yıl tüm Türkiye’ye ücretsiz olarak dağıttığı "Ata Tohumları" bu yıl da Türkiye’nin dört bir tarafında yeşermeye devam ediyor.


Tunceli’de öğretmenlik yapan Özgür Boran Gültekin de bu yıl Aydın Büyükşehir Belediyesi’nden tohumluk alıp Hürriyet Ortaokulu’nda öğrencileriyle birlikte Ata Tohumları’nı yeşertmenin güzel bir deneyim olduğuna vurgu yapan Gültekin, bu sayede çocuklara yerel tohumların yaşatılmasını aşıladığını söyledi.


Ailesi Nazilli’de yaşayan, kendisi de uzun yıllardır Tunceli’de öğretmenlik yapan Gültekin, çocukların dalından sebze ve meyve koparmanın tadına vardığını ifade etti. Çocukların emek vermenin karşılığını meyve ve sebzelerle aldıklarında "Tadı çok güzel, çünkü Ata Tohumu. Ben ekip baktığım için bunun tadı çok güzel" dediğini belirten Gültekin, böylelikle çocukların Ata Tohumları’nı korumanın ve yaşatmanın önemini anladıklarını anlattı.


’Çocuklar doğayla bütünleşti’


Çocukların dört duvar arasına sıkıştırmaktansa doğayla iç içe olmayı öğrendiğini ifade eden Gültekin, "Geçen süreçte öğrencilerimde şunu keşfediyorum. Çocuklarımız Ata Tohumları’nı yetiştirerek doğayla bütünleşiyor ve ürettiği ürünü çok seviyor. Burada emek harcamanın kutsaliyetini, bunun yanında paylaşmayı öğrendiler" dedi.


Kendi ailesinde de çocukluğundan bu yana kadınların Ata Tohumları’nı özenle koruduklarını, onları sarıp sarmaladıklarını ve zamanı geldiğinde toprakla buluşturduklarını ifade eden Gültekin, "Eski nesiller hep doğal beslendi. Şimdi ise alınan fidelerden ertesi yıl ürün elde edilemiyor. Dolayısıyla yediğimiz meyve sebzenin çoğu genetiği değiştirilmiş ürünler. Çocuklarımıza bunu anlattık. Artık çocuklarımız Ata Tohumları’nın ne kadar kıymetli olduğunu biliyor" dedi.


Özlem Çerçioğlu’na minnettarız’


Aydın’da yetiştirilen ve tüm Türkiye’ye dağıtılan Ata Tohumları’nı Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun katıldığı bir televizyon programından öğrendiğini söyleyen Gültekin, "Bunu duyar duymaz Aydın Büyükşehir Belediyesi’ni aradım. Bize çok güzel bir destek sundular. Çok mutluyuz ve kendisine minnettarız" dedi.


Özlem Çerçioğlu tarım politikalarıyla bizi köklerimize bağlıyor’


Ayrıca Başkan Çerçioğlu’nun kadınlara yönelik tarım ve hayvancılık politikalarını da sonuna kadar desteklediklerini söyleyen Gültekin "Kendimiz yetiştirmediğimizde, hep dışarıdan aldığımızda hastalıklarla uğraşmak zorunda kalıyoruz. Köklerden kopmamak gerekiyor. Özlem Hanım tarım ve hayvancılık politikalarıyla bizi köklerimize sıkı sıkı bağlanmamız gerektiğini gösteriyor. Biz de çocuklarımızla Ata Tohumlarımızı yeşertip köklerimize sıkı sıkı sarıldık" diye konuştu.

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Haber Tarihi: 16 Eylül 2019 Pazartesi 12:32
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