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Büyükşehir'den Yörük-Türkmen Kültürü Çalıştayı

Denizli Büyükşehir Belediyesi bir ilke imza atarak kentin ilk Yörük-Türkmen Kültürü Çalıştayı'na ev sahipliği yapacak. Tüm vatandaşların davetli olduğu Denizli Yörük-Türkmen kültürü çalıştay programı; 27 Ocak 2019 günü saat 10.00'da Çatalçeşme Oda Tiyatrosu'nda başlayacak.

25 Ocak 2019 Cuma 14:21
Büyükşehir'den Yörük-Türkmen Kültürü Çalıştayı

Denizli Büyükşehir Belediyesi, Acıpayam Dernekler Birliği ve Denizli Yörükleri Derneği ile birlikte ‘Denizli Yörük-Türkmen Kültürü Çalıştayı’ düzenleyecek. Denizli’nin Yörük-Türkmen kültürünün ilk defa detaylı olarak masaya yatırılacağı çalıştay, ‘Denizli ve Yöresinde Yörük-Türkmen Kültürü’ paneliyle başlayacak. 27 Ocak 2019 Pazar Günü Çatalçeşme Oda Tiyatrosu’nda saat 10.00'da başlayacak panelde; Prof. Dr. Turgut Tok, Prof. Dr. Tuncer Baykara, Merkezefendi Kaymakamı Dr. Adem Uslu ve Dr. Himmet Büke konuşmacı olarak yer alacak. Programda Yörük Türkmenlerinin Denizli’ye gelişinden bugüne kadar kentte bıraktığı tarihi, sosyal ve ekonomik izlere kadar pek çok önemli konu hakkında bilgi verilecek. Tüm vatandaşların davetli olduğu program kapsamında düzenlenecek çalıştay, 3 oturumda sonlanacak.

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Haber Tarihi: 25 Ocak 2019 Cuma 14:21
  1. Denizli Büyükşehir Belediyesi
  2. Acıpayam Dernekler Birliği
  3. Denizli Yörükleri Derneği

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