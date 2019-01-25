Büyükşehir'den Yörük-Türkmen Kültürü Çalıştayı

Denizli Büyükşehir Belediyesi, Acıpayam Dernekler Birliği ve Denizli Yörükleri Derneği ile birlikte ‘Denizli Yörük-Türkmen Kültürü Çalıştayı’ düzenleyecek. Denizli’nin Yörük-Türkmen kültürünün ilk defa detaylı olarak masaya yatırılacağı çalıştay, ‘Denizli ve Yöresinde Yörük-Türkmen Kültürü’ paneliyle başlayacak. 27 Ocak 2019 Pazar Günü Çatalçeşme Oda Tiyatrosu’nda saat 10.00'da başlayacak panelde; Prof. Dr. Turgut Tok, Prof. Dr. Tuncer Baykara, Merkezefendi Kaymakamı Dr. Adem Uslu ve Dr. Himmet Büke konuşmacı olarak yer alacak. Programda Yörük Türkmenlerinin Denizli’ye gelişinden bugüne kadar kentte bıraktığı tarihi, sosyal ve ekonomik izlere kadar pek çok önemli konu hakkında bilgi verilecek. Tüm vatandaşların davetli olduğu program kapsamında düzenlenecek çalıştay, 3 oturumda sonlanacak.