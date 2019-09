Büyükşehir’den uyarı: “İlaçlama aracı mahallenize geldiğinde kapı ve pencereleri açmayın”

Mersin Büyükşehir Belediyesi, bir taraftan haşere ile mücadele çalışmalarını sürdürürken bir taraftan da ekipler aracılığıyla vatandaşları bilgilendiriyor. İlçelerde mahalle mahalle gezen görevliler, “İlaçlama aracı mahallenize geldiğinde kapı ve pencereleri açmayın” uyarısında bulunuyor.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’in talimatıyla haşere ile mücadelede ilaçlama çalışmalarına devam eden ekipler, çalışmaların başarılı olabilmesi için vatandaşları da bilgilendiriyor. Mahalle mahalle gezerek vatandaşlarla tek tek buluşan Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Temizlik Şube Müdürlüğü Vektörle Mücadele Şefliği görevlileri, şu ana kadar Erdemli, Silifke ve Gülnar ilçelerinin tamamında bilgilendirme çalışmaları yaptı. Mahallelilerin ilaçlama konusunda doğru bildiği yanlışların farkına vardığı çalışmalar diğer ilçelerde de sürdürülüyor.

İlaçlama esnasında kapı-pencere açmak yanlış

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri, mahalle muhtarları ile vektörle mücadele hakkında görüşmeler sağlıyor ve vatandaşlara vektörle mücadelede büyük önem taşıyan biyolojik, kültürel, kimyasal mücadele ile ilgili bilgilendirmeler yapılıyor. Büyükşehir ekipleri, toplumda doğru bilinen yanlışlardan biri olan ilaçlama aracının mahalleleri gezdiği sırada kapı ve pencere açmanın yanlış olduğu konusunda da halkı uyarıyor.

Gece ilaçlama aracının arkasındaki püskürtme aparatı ile 25 metre sağa, 25 metre sola olmak üzere toplam 50 metrelik bir alana ilaçlama yapılıyor. Atılan ilaç, hava sıcaklığından dolayı havada asılı kalıyor ve daha sonra patlıyor. Bu nedenle sivrisinekler kaçacak yer arıyor. Bu sırada vatandaşların ilacın eve girmesi için cam ve kapılarını açmaları büyük sıkıntı oluşturuyor. İlaçtan kaçan sivrisinekler ölmemek için evlerin içine saklanıyor. Evlerin içerisine ilaç girmediği gibi evler sivrisineklerin saklanacağı yer haline geliyor.

“Vatandaşlarımızı rahat ettirebilmenin peşindeyiz”

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı’nda görev yapan Saha Denetim Sorumlusu Mustafa Telefon, ilaçlama birimi olarak, vektörle mücadele hakkında, mahalle muhtarları öncelikli olmak üzere, vatandaşları bilgilendirdiklerini söyledi. Bu konuda vatandaşlara da büyük görev düştüğünü anlatan Telefon, “Gece ilaçlama araçları geçerken çoğu vatandaşımız, ilaçlama arabasının sesini duyduğu an kapıyı, pencereyi açıyor. Bizler vatandaşlarımıza bunun yanlış olduğunu dile getiriyoruz. Çünkü kapı ve pencereleri açtıklarından dolayı sivrisinek haliyle evin içine kaçıyor. Bizler de bunları mahalle muhtarlarımıza ve vatandaşlarımıza anlatıyoruz. Tüm Mersin genelinde anlattık ve anlatmaya da devam edeceğiz. İlaçlama konusunda vatandaşlarımızı olabildiğince rahat ettirebilmenin peşindeyiz” dedi.

Muhtarlar ilaçlama hizmetlerinden memnun

Silifke’nin Say Mahallesi Muhtarı Fikret Kocabaş ise “Biz Büyükşehir Belediyesi’nden çok memnunuz. Görevlerini iyi yapıyorlar, çalışmaları güzel. Arkadaşlarımız saati saatine gelip, her zaman ilaçlamaları yapıyorlar. Bizlere gerekeni anlatıyorlar ve halkımıza ilaçlama yapıldığı zaman pencere ve kapıları kapatmamız gerektiğini anlatıyorlar. Bizi bilgilendiriyorlar. Daha önce böyle bir bilgilendirme yoktu. İlaçlamayı yapıp gidiyorlardı. İlaçlama da bu kadar sık değildi. Gereken her şey dört dörtlük yapılıyor, on numara bir çalışma var” diye konuştu.

Sayağzı Mahallesi Muhtarı Mehmet Gezeravcı da Büyükşehir Belediyesi’nin çalışmalarından memnuniyet duyduğunu dile getirerek, “İlaçlama ekibimiz de düzenli olarak çalışıyor. Büyükşehir ilaçlamayı canı gönülden yapıyor. Başkanımıza ilgi ve alakasından dolayı çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Yeni Mahallesi Muhtarı Sebahat Yılmaz, Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin ilaçlama konusunda mahalle halkını bilgilendirdiklerini anlatarak, “Daha önce ben de bilmiyordum, sinek ilaçlama aracı geldiği zaman pencereleri açıyorduk; daha çok faydası olsun diye. Ama ilaçlama ekiplerimiz geldiler, bizleri bilgilendirdiler. İlaçlama aracı geçerken pencerelerin kapatılmasını, hayvanların olduğu bölgede su bidonları varsa, onların kapatılmasını istediler. Daha sağlıklı olacağını belirttiler. Ben de vatandaşlarımıza bu bilgileri aktarıyorum” dedi.

Taşucu Mahallesi Muhtarı Adnan Uysal ise ilaçlama konusunda vatandaşların dikkat etmeleri gereken konuları yeni yeni öğrendiklerini ifade ederek, “Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve ekiplerine çalışmalardan dolayı çok teşekkür ediyoruz. Mahalle halkımız da büyük oranda memnun çalışmalardan” diye konuştu.