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Büyükşehir’den sağlığa dev katkı

Denizli Büyükşehir Belediyesinin sağlık alanında kente kazandırdığı "UMKE, 112 Acil Sağlık İstasyonu ve Aile Sağlığı Merkezi Kompleksi", "Üçler 112 Acil Sağlık İstasyonu" ve "Bağbaşı 112 Acil Sağlık İstasyonu"nun toplu açılış töreni gerçekleştirildi.

19 Mart 2019 Salı 12:01
Büyükşehir’den sağlığa dev katkı

Denizli Büyükşehir Belediyesinin sağlık alanında kente kazandırdığı "UMKE, 112 Acil Sağlık İstasyonu ve Aile Sağlığı Merkezi Kompleksi", "Üçler 112 Acil Sağlık İstasyonu" ve "Bağbaşı 112 Acil Sağlık İstasyonu"nun toplu açılış töreni gerçekleştirildi. Denizli’ye kazandırılan 3 önemli proje birçok hayat kurtaracak.


Denizli Büyükşehir Belediyesinin kente kazandırdığı "Ulusal Medikal Kurtarma Merkezi (UMKE), 112 Acil Sağlık İstasyonu ve Aile Sağlığı Merkezi Kompleksi", "Üçler 112 Acil Sağlık İstasyonu" ve "Bağbaşı 112 Acil Sağlık İstasyonu" için toplu açılış töreni düzenlendi. 29 Ekim Bulvarı’nda bulunan sağlık kompleksinde yapılan törene, Denizli Valisi Hasan Karahan, AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin, Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, AK Parti Denizli İl Başkanı Necip Filiz, davetliler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Denizli İl Sağlık Müdürü Berna Öztürk, açılışını yaptıkları sağlık kompleksinde 2 adet aile hekimi olduğunu ve bu hekimlere kayıtlı 4 bin 500 nüfus bulunduğunu işaret etti. Rakamın bölgenin böyle bir sağlık tesisine ne kadar çok ihtiyacı olduğunun göstergesi olduğunu vurgulayan Öztürk, "Burada toplam 4 aile hekimini barındıracak kapasiteye sahibiz" dedi. Yine Büyükşehir tarafından yapılan Bağbaşı ve Üçler Acil Sağlık İstasyonları ile vakaya ulaşım sürelerinin daha da kısaldığını anlatan Öztürk, UMKE’den de övgüyle bahsederek, Denizli’ye kazandırılan tüm bu yatırımlar için Başkan Osman Zolan’a teşekkür etti.



Başkan Osman Zolan: "Asli görevimiz değil’ demedik"


Başkan Zolan ise, Denizli’nin büyümeye ve güzelleşmeye devam ettiğini vurgulayarak, "Olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi. Bir nefes sıhhatten daha değerli başka bir şey yoktur. Denizlimizin sağlık alanındaki bu ihtiyaçları bize iletildi. Biz de ’başımızın üstüne’ dedik. Mevzu bahis sağlıksa ’yaparız’ dedik. Çok şükür hepsini tamamladık" dedi. Üçler ve Bağbaşı’nda ambulansların vakaya ulaşımında sıkıntı olduğunu, bu bölgelere 112 Acil Sağlık İstasyonu yapılması gerektiğinin kendisine iletildiğini anlatan Başkan Zolan,"Sağlık, dendiği zaman her şeyin durması, onunla ilgili işlerin bir an önce yapılması gerekiyor. Çok şükür biz de ’asli görevimiz değil’ demedik, bu işleri de tamamladık. Buradaki Aile Sağlığı Merkezimiz, bölge için büyük bir ihtiyaçtı. Özellikle yaşlılarımız, büyüklerimiz bir sağlık ihtiyaçlarında uzak bölgelere gitmek zorunda kalıyorlardı. Söz verdiğimiz gibi bu tesisimizi de tamamladık. Artık burada binlerce vatandaşımız şifa buluyor" diye konuştu.



"Bugün dünden daha ilerideyiz"


Ulusal Medikal Kurtarma Merkezi’nin (UMKE) çok önemli olduğunu kaydeden Başkan Osman Zolan, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Bugün bin 200 metrekarelik kapalı alan içerisinde büyümeye müsait 3 birimimizin açılışını gerçekleştiriyoruz.İnşallah Denizlimizin her günü bir öncekindendaha güzel, bugün dünden daha ilerideyiz. Emek veren, katkı sağlayan, taş taş üstüne koyan herkese, fikri ortaya koyan onu sürdüren tüm çalışma arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Allah’ım sizlerden razı olsun" ifadelerini kullandı.


Açılışta konuşan Denizli Valisi Hasan Karahan ise, "İşte halkımızın emrinde güzel bir tesisin daha açılışını yapıyoruz, hayırlı uğurlu olsun. Allah muhtaç etmesin ama eksikliğini de göstermesin. Biz Denizli’de bu birlikteliği çok güzel sağladık ve devam ettiriyoruz. Bunda da Denizlili vatandaşlarımızın samimiyeti, devlete bağlılığı, uyumu bunu sağlıyor. Hepinize minnettarız. Biz sizlerin emrinde olmaktan hiç yüksünmedik, gocunmadık. Çünkü sizin fedakarlığınız, gayretinizi, samimiyetinizi gözlerinizden görüyoruz.Biz de bu aşkla çalışıyoruz" dedi.


Konuşmanın ardından Başkan Zolan ve beraberindekiler dualarla 3 tesisin toplu açılışını gerçekleştirdi, daha sonra sağlık kompleksinde incelemede bulundu.

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Haber Tarihi: 19 Mart 2019 Salı 12:01
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