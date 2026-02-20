Büyükşehir'den Ramazan'da gönülleri ısıtan hizmet

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, Başkan Mehmet Kasım Gülpınar’ın talimatları doğrultusunda Ramazan-ı Şerif’in manevi atmosferini şehir yaşamına yansıtmak, ihtiyaç sahibi vatandaşların yanında olmak ve toplumsal birlik ile beraberlik ruhunu güçlendirmek amacıyla kapsamlı bir sosyal destek programı hayata geçiriyor.

TOPÇU MEYDANI’NDA HER GÜN 2 BİN 500 KİŞİLİK İFTAR

Büyükşehir Belediyesi’nin iştiraki HARBEL Ramazan ayı boyunca Rabia Meydanı’nda (Topçu Meydanı) kurulan iftar çadırlarında her gün 2 bin 500 kişiye sıcak iftar yemeği ikram edilecek. Her akşam yüzlerce vatandaş aynı sofrada bir araya gelerek oruçlarını birlikte açacak, Ramazan’ın bereketini ve kardeşlik ruhunu paylaşacak.

1100 AİLEYE HER GÜN SICAK YEMEK

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, 1100 engelli, yaşlı ve ihtiyaç sahibi aileye her gün iftar öncesinde sıcak yemek ulaştıracak. Evlerinden çıkamayan vatandaşlara kapı kapı sunulan bu hizmet sayesinde Ramazan’ın dayanışma ve paylaşma ruhu hanelere taşınacak.

DEZAVANTAJLI GRUPLARA ÖZEL İFTAR PROGRAMLARI

Ramazan ayı içerisinde farklı noktalarda; tek ebeveynli aileler, hafızlar ve dezavantajlı aileler için toplu iftar programları düzenlenecek. Ayrıca yetim ailelerin evlerinde de iftar organizasyonları gerçekleştirilerek gönül sofraları kurulacak.

AYNİ YARDIMLAR KESİNTİSİZ DEVAM EDİYOR

İhtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik bereket kart, gıda, giyim, odun, soba ve benzeri ayni yardımlar Ramazan boyunca aralıksız sürdürülüyor. Bunun yanı sıra ayın belirli günlerinde idarece belirlenen noktalarda tatlı dağıtımları da yapılacak.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi’nin yürüttüğü bu çalışmalarla, Ramazan ayının paylaşma ve kardeşlik ikliminin daha da güçlendirilmesi, ihtiyaç sahibi ailelerin bu mübarek ayda yalnız olmadıklarını hissetmeleri hedefleniyor.