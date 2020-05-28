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Ekonomi

Büyükşehir’den otobüs durakları için online ihale

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından otobüs duraklarının yapım, bakım, onarım ve revizyon imalatları için yapılan ihale, korona virüs tedbirleri kapsamında online olarak gerçekleştirildi.

Yeniakit Publisher
2020-05-28 10:09:58 -
Büyükşehir’den otobüs durakları için online ihale

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından otobüs duraklarının yapım, bakım, onarım ve revizyon imalatları için yapılan ihale, korona virüs tedbirleri kapsamında online olarak gerçekleştirildi.


Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı Toplu Taşıma Şube Müdürlüğü’nün Kocaeli kent geneli 1 etap durak hizmetleri yapım, bakım, onarım ve revizyon imalatları yapım işi için ihaleye çıkıldı. Korona virüs salgını nedeniyle ihale online olarak gerçekleştirildi. 440 adet durağın demontajı, 620 adet durağın montajı, 335 adet durağın boyanması için gerçekleştirilen ihalede 3 firma teklif verdi. İhaleye verilen en yüksek teklif 1 milyon 674 bin TL olurken, gelen en düşük teklif ise 563 bin 585 TL oldu.

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