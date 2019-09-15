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Büyükşehir’den okul servis araçlarına tarife uyarısı

Antalya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Daire Başkanlığı 2019-2020 Eğitim-Öğretim yılının açılmasıyla birlikte servis ücretleriyle ilgili velilerden gelen şikayetlerin arttığına dikkat çekerek açıklama yaptı.

15 Eylül 2019 Pazar 10:25
Büyükşehir’den okul servis araçlarına tarife uyarısı

Antalya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Daire Başkanlığı 2019-2020 Eğitim-Öğretim yılının açılmasıyla birlikte servis ücretleriyle ilgili velilerden gelen şikayetlerin arttığına dikkat çekerek açıklama yaptı. Açıklamada resmi ve özel okul servis taşıyıcılarının UKOME Genel Kurulu tarafından belirlenen tarifeye uyması gerektiği, uymayanlara cezai işlem uygulanacağı vurgulandı.


2019-2020 Eğitim Öğretim döneminin başlamasıyla birlikte Antalya Büyükşehir Belediyesi şikayet hattı ve ABİM üzerinden, özel okullarda UKOME Genel Kurulu’nca belirlenen tarife dışında ücret talep edildiği yönündeki şikayetlerde artış yaşandı. Antalya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Daire Başkanlığı da açıklama yaparak kamuoyunu bilgilendirdi.



Resmi-Özel okul tarifesi


Antalya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Daire Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, resmi okul servis ücretlerinin 0-3 kilometre 185 TL, 3-6 kilometre 190 TL, 6-10 kilometre 210 TL ve 10-15 kilometre için 215 TL olduğu, özel okullar için belirlenen tarifenin ise 0-3 kilometre için 235 TL, 3-6 kilometre için 240 TL, 6-10 kilometre için 260 TL, 10-15 kilometre içinse 270 TL olduğu hatırlatıldı.


Bu tarifelerde belirlenen ücretlerin resmi ve özel eğitim kurumlarında hizmet veren okul servis araçları için bağlayıcı olduğuna dikkat çekilen açıklamada belirlenen ücret tarifesine uymayanlara ilgili mevzuat ve yönetmelikler kapsamında cezai işlem uygulanacağı vurgulandı.



Velilerin şikayet hakkı var


Antalya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Daire Başkanlığınca yapılan açıklamada ayrıca velilerin tarifeye uymayan servis sağlayıcıları ile ilgili şikayetlerin okul yönetimlerine, ilgili meslek odalarına, Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne, İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerine ve konuya ilişkin emsal kararları bulunması sebebiyle bağlı bulunulan İlçe Tüketici Hakem Heyetlerine yapılması gerektiği ifade edildi.

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Haber Tarihi: 15 Eylül 2019 Pazar 10:25
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