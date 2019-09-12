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Büyükşehir’den öğrenci servislerine denetim

Erzurum Büyükşehir Belediyesi, öğrenci taşımacılığı yapan servisleri denetimden geçirdi.

12 Eylül 2019 Perşembe 18:59
Büyükşehir’den öğrenci servislerine denetim

Erzurum Büyükşehir Belediyesi, öğrenci taşımacılığı yapan servisleri denetimden geçirdi. Şehrin muhtelif noktalarındaki ilk, orta ve lise dereceli okulların önünde gerçekleştirilen denetimlerde araçların fiziki durumlarının yanı sıra, servis çalışanlarının yeterlilik durumu da gözden geçirildi. 2019-2020 Eğitim-Öğretim yılının başlamasıyla birlikte harekete geçen Büyükşehir Belediyesi, şehirde öğrenci taşımacılığı yapan araç ve firmalara yönelik olarak sıkı bir denetim uygulaması yaptı. Zabıta Daire Başkanlığı Trafik Hizmetleri Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen denetimlerde, taşımacılık yapan servis araçlarının fiziki durumlarıyla, personel yeterlilik durumu ve evrak kontrolü de yapıldı.


Final Okulları, İMKB Anadolu Lisesi, Mehmetçik Ortaokulu, Ziya Gökalp Lisesi, Şükrüpaşa Eğitim Kompleksi, Ziyaeddin Fahri Fındıkoğlu Orta Okulu, Mecidiye Anadolu Lisesi, TOBB İlk ve Ortaokulu, Hasani Basri İmam Hatip Ortaokulu, Yıldız Anaokulu ve Âşık Yaşar Reyhani İlkokulu önünde ilk etabı gerçekleştirilen denetimlerde, araçların öğrenci taşımacılığı yapmaya uygun olup olmadıklarına bakıldı. Denetimlerde, servis araçlarının ayakta yolcu taşımacılığı yapıp yapmadıklarının yanı sıra, korsan taşımacılık yapan araçların bulunup bulunmadığı da kontrol edildi. Taşımacılık firmalarına ait evraklarla servis çalışanlarının yeterlilik durumlarını da denetimden geçiren Büyükşehir Belediyesi, söz konusu uygulamayı etaplar halinde tüm okulların önünde gerçekleştirmeye devam edecek.

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Haber Tarihi: 12 Eylül 2019 Perşembe 18:59
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