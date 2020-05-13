Büyükşehir’den ’Milli Yazılımcı’ hamlesi

Yeni Ekonomi Programı Eylem Planı kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan “1 Milyon Yazılımcı” projesi için Erzurum’da da kollar sıvandı. Büyükşehir Belediyesi, geleceğin yazılımcılarını birlikte yetiştirebilmek için Atatürk Üniversitesi ile çok özel bir işbirliğine imza attı. Yürütülecek ortak çalışmayla Erzurum’da algoritmadan programlamaya, siber güvenlikten big dataya, online eğitim platformlarından dijital veri taban oluşturmaya varıncaya kadar gençlere daha birçok alanda yazılım eğitimi verilecek. Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ile Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı’nın karşılıklı olarak imzaladığı protokol sayesinde Milli Yazılımcılar ordusuna Erzurum’da da yeni neferler yetiştirilecek.

Konuyla ilgili olarak bir değerlendirme yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, bilim ve teknolojinin hayatın hemen her alanına hâkim olmaya ve artık dijital bir dünya tasarımından bahsedilmeye başlandığını hatırlattı. Sekmen, böyle bir süreçte bilim ve teknolojiye kimlerin nasıl hükmettiğinin de çok büyük bir önem taşıyacağına işaret ederek, “Şurası muhakkak ki, bilim ve teknoloji gücünü elinde bulunduranlar, geleceğe yön verme fırsatına da sahip olacak. Kuşkusuz bu sürecin en önemli parçalarından birisi de yazılımcılık olacak” dedi.

Covid-19 salgınıyla birlikte yeni bir dünyaya kapıların da aralandığını vurgulayan Başkan Mehmet Sekmen, “Salgınla mücadele döneminde gördük ki, eğitimden sağlık ve güvenliğe, savunma sanayinden lojistiğe, akıllı üretimden bilgi ve iletişim teknolojilerine varıncaya kadar birçok alanda yerli ve milli yazılımlara ihtiyacımız var. Sayın Cumhurbaşkanımızın açıkladığı ‘1 Milyon Yazılımcı’ projesi de, işte bu ihtiyacı ortadan kaldırmayı hedefliyor ve bu hedefe doğu Erzurum’da bizler de ilk adımı atmış bulunuyoruz” diye konuştu.

Erzurum’da geleceğin yazılımcılarını yetiştirmek amacıyla Atatürk Üniversitesi ile ortak bir çalışma yürüteceklerini kaydeden Başkan Sekmen, “Milli yazılımlarımızın olabilmesi için öncelikle milli yazılımcılarımızı yetiştirmemiz gerekiyor. Bu manada Atatürk Üniversitemizle birlikte hayli kıymetli bir çalışmaya öncülük edeceğiz. Yazılımcı olmak isteyen gençlerimiz için her türlü eğitim fırsatını sunacak ve istihdam edilebilmeleri noktasında da en uygun zeminleri oluşturmaya çalışacağız. Türkiye’nin milli yazılımcılar ordusuna Erzurum’dan kazandıracağımız yeni neferlerimiz ve bizi geleceğe taşıyacak olan milli yazılımlarımız daha şimdiden hayırlı uğurlu olsun” şeklinde konuştu.