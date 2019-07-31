Büyükşehirden Kurban Bayramı’nda vektörle ortak mücadele

Antalya Büyükşehir Belediyesi ile ilçe belediyeleri Kurban Bayramı’nda vektörle ortak mücadele edecek. İlçelerde Kurban satış noktalarındaki hayvansal atıklar tek bir noktada birikecek,çöp konteynırları gününde temizlenecek.

Antalya Büyükşehir Belediyesi ile ilçe belediyeleri yetkilileri Kurban Bayramı öncesi yaşanabilecek vektörel sıkıntılarla ilgili koordinasyon toplantısı gerçekleştirdi. Kurban Bayramı nedeniyle merkezlerine taşınan hayvanlardan taşınabilecek hastalıklar, hayvansal atıklar ve vektörel mücadele ile ilgili ortak tedbirler alındı.

Büyükşehir Belediyesi Çevre Sağlığı Şube Müdürlüğünün düzenlediği koordinasyon toplantısında Antalya Veterinerler Odası Başkanı Veteriner Hekim Murat Karabayoğlu, Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, 19 ilçe belediyesinin temizlik işleri müdürleri ve zabıta amirleri yer aldı. Akdeniz Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Çetin gerçekleştirdiği eğitimde, vektörel mücadele için ilçe belediyeleri ile birlikte alınacak ortak tedbirler ilçe belediyesi yetkililerine iletildi.

"Sorun oluşmadan müdehale"

Yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde alınabilecek erken tedbirler ile birçok olumsuz durumun önüne geçilebileceğini belirten Danışman Eğitimci Hüseyin Çetin “ Bayramların yaz aylarına denk gelmesiyle Kurban satış noktalarında biriken hayvansal atıklar, bayram süresince kesilen hayvanların atıkları ciddi sorunları da beraberinde getiriyor. Hayvanlardan çıkan atıklar nedeniyle hızlı bir şekilde toplanan ve yumurtlama alanı bulan sinekler başlıca mücadele alanımız içerisinde. Kurban bayramı öncesi hayvansal atıklardan dolayı yaşanabilecek sinek ve çeşitli problemler ile karşı karşıya kalmamak için tedbirlerimizi alıyoruz. Bunun için ilçe belediyelerimizle ortaklaşa hareket ederek bayram gelmeden tedbirlerimizi alıp, sorunu oluşmadan çözmeliyiz” dedi.

"Atıklar tek noktada toplanacak"

Kurban Bayramı’nda vektörel mücadelede ilçe belediyelerinin ve halk desteğinin önemine değinen Çetin, Kurban Bayramında alınacak tedbirlerle ilgili şunları söyledi “ Büyükşehir belediyemiz ilçe belediyelerimizin önceden bildirdiği satış ve kesim noktaları dışında kurulacak farklı noktaları bayram sürecinde takip etmesi zordur. Bunların dışında dernek, vakıf ve yurt gibi alanlardan çıkan toplu kesim atıklarının takip edilmesi gerekiyor. İlçe belediyelerimize bu noktada büyük iş düşmektedir. büyükşehir ekiplerimiz tarafından denetlenen satış ve kesim noktaları dışında kurulan yeni alanlarda, sağa sola bırakılacak hayvansal atıklara müsaade etmemeliyiz. Bunun için belirlediğimiz noktalarla birlikte tüm kesim ve satış yerlerinin yakınında bu atıkların biriktirileceği tek bir noktayı belirleyip, mücadelemizi o noktada birlikte yürütmeliyiz. Bu atıkların uygun yere taşınarak, atıkların üzerini toprakla kapatarak larvalar oluşmadan, ilaçlamaya gerek kalmadan imha edilmesi gerekmektedir.” ifadelerine yer verdi.

"Konteynır temizliği"

Kurban Bayramı’nda çöp konteynırlarının da sıklıkla temizlenmesi gerektiğini hatırlatan Çetin “ Hayvansal atıklar nedeniyle karasinek ve larva oluşumun en çok karşılaşıldığı noktalardan biriside çöp konteynırları olmaktadır. Bu atıklarla dolan, çevresine koku salan ve kan birikintilerinin oluştuğu çöp konteynırları günlük temizlenmediği takdirde çevreye ciddi zararları olacaktır. Hayvan kesim noktaları başta olmak üzere ilçe belediyelerimiz bu türlü atıkları ve birikintileri hızlı bir şekilde ortadan kaldırmalıdır” diye konuştu.