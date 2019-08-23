Büyükşehir’den ’Kişisel Verilerin Korunması’ semineri

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, personelin her alanda daha donanımlı olması için farklı konulardaki eğitim seminerlerini sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığı tarafından bu kez ’Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’ ile ilgili bir seminer gerçekleştirildi.

Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığı tarafından düzenlen eğitim semineri Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu’nda yapıldı. Seminere, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcıları Ahmet Darendelioğlu ve Serdar Öztürk, daire başkanları, birim müdürleri ve ilgili personelin yanı sıra Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı şirketler ile ilçe belediyelerinin ilgili çalışanları katıldı. Seminerde siber güvenliği tehdit eden faktörler ve bu tehditlere karşı alınması gereken önlemlerle ilgili geniş çaplı bilgiler verildi ve katılımcıların konuyla ilgili soruları cevaplandırıldı.

Seminere konuşmacı olarak, Siber Güvenlik Veri Koruma ve Teknoloji Birim Müdürü Erdem Gönenç, Kurumsal Eğitimci Erdi Uysal ve Bilişim Avukatı Batuhan Öneş katıldı.