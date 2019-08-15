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Büyükşehir’den İzmir’in turizm aksı için önemli hamle

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Antik Smyrna Agorası’nın bilinirliğini ve turistik değerini artırmak üzere içinde emanet holü, mağaza ve bilet gişesi de bulunan ana giriş binasını hayata geçiriyor.

15 Ağustos 2019 Perşembe 12:29
Büyükşehir’den İzmir’in turizm aksı için önemli hamle

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Antik Smyrna Agorası’nın bilinirliğini ve turistik değerini artırmak üzere içinde emanet holü, mağaza ve bilet gişesi de bulunan ana giriş binasını hayata geçiriyor.



İzmir kent merkezindeki önemli arkeolojik noktalardan biri olan Antik Smyrna Agorası’nın görünürlüğünü artırmak amacıyla planlanan ana giriş binasının inşaatına başlandı. İzmir Büyükşehir Belediyesine bağlı Tarihsel Çevre ve Kültür Varlıkları Şube Müdürlüğü bünyesindeki İzmir Tarih Proje Merkezinin hazırladığı projeyle hayata geçirilen bina, kazı alanına girişi kolaylaştıracak. Agora’ya girişin yapılacağı bu binada müze mağazası, bilet gişesi ve emanet holü de yer alacak. Yapılan çevre düzenlemesiyle turist kafilelerinin otobüsleri için ihtiyaç duyulan bir park yeri de giriş binasının yanında hayata geçiriliyor. Otobüs, metro ulaşımı ve tarihi yaya aksına yakınlığı açısından uygun olan bu nokta, Mezarlıkbaşı’ndaki katlı otoparkın yakınında olduğu için ziyaretçilerin özel araç park yeri ihtiyacına da cevap verecek. 2019 yılının aralık ayında tamamlanması hedeflenen projeyle, hem tarihi alanın görünürlüğü artacak hem de ziyaret etmek kolaylaşacak.



Ticari ve tarihi aksa yakın


Kadifekale-Agora-Kemeraltı rotasının turizm değerinin yükseltilmesi için çalışmalarını aralıksız sürdüren Büyükşehir Belediyesi, Smyrna Agorası’nın girişinin daha kolay ulaşılabilir bir noktaya taşınmasına karar verdi. Geliştirilen proje kapsamında ana giriş binasının kuzeye, 939 ve 939/1 numaralı sokakların kesiştiği yere taşınması kararlaştırıldı. Mevcut trafiğe ek yük getirmeden en avantajlı çözümü sağlayan bu nokta, aynı zamanda kentin önemli bir ticaret merkezi olan Anafartalar Caddesi ile bu caddenin devamındaki Altınpark, Oteller Bölgesi ve Basmane’yle güçlü bir bağlantı sağlıyor. İkiçeşmelik Caddesi’yle görsel bağlantısı da bulunan giriş binası, tarihi alanın görünürlüğünü artırıyor.



Geçiş deneyimini zenginleştiren tasarım


248 metrekaresi açık alan, 21 metrekaresi yarı kapalı alan ve 108,5 metrekaresi de kapalı alandan oluşan projede engelli erişimi de düşünüldü. Ziyaretçilerin arkeolojik alana geçiş deneyiminin zenginleştirilmesi hedefiyle tasarlanan yapıda, farklı dokunsal ve görsel etkilere sahip malzemeler tercih edildi. Giriş platosunu tanımlamak ve ziyaretçileri girişe yönlendirmek adına renkli cam kirişlerden oluşan çelik taşıyıcılı bir üst örtü tasarlandı.

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Haber Tarihi: 15 Ağustos 2019 Perşembe 12:29
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