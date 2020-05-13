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Aktüel

Büyükşehir’den çocuklara moral hediyesi

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, uzun zamandan sonra ilk kez dışarıya çıkan 0-14 yaş arasındaki çocuklara moral olması amacıyla oyun alanlarında; satranç takımı ve oyuncak dağıttı.

Yeniakit Publisher
2020-05-13 15:40:22 -
Büyükşehir’den çocuklara moral hediyesi

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, uzun zamandan sonra ilk kez dışarıya çıkan 0-14 yaş arasındaki çocuklara moral olması amacıyla oyun alanlarında; satranç takımı ve oyuncak dağıttı.


Koronavirüs pandemisi tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığı genelgesiyle yaklaşık iki aydır evlerinden çıkamayan 0-14 yaş arasındaki çocuklar, bugün sokakla buluştu. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve 20 ilçenin aktif olarak yer aldığı Balıkesir Afet Koordinasyon Merkezi (BAKOM) ekipleri, il genelinde günler öncesinden; park, bahçe ve oyun alanlarını dezenfekte ederek güvenli hale getirdi. 11.00-15.00 saatleri arasında dışarıda bulunan çocuklar, ailelerinin refakatinde açık havanın tadını çıkardılar. Oyun alanlarında sağlık kontrolünden geçmiş Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından çocuklara; satranç ve oyuncak dağıtımı gerçekleştirildi. Ayrıca maskesi bulunmayan çocuklara maske dağıtımı yapıldı.

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