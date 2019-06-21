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Büyükşehir’den çevreye saygı

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Çevre Haftası faaliyetleri İzcilik Programı, El Sanatları Atölyesi ve Turizmde Çevre Hassasiyeti Semineri ile tamamlandı.

21 Haziran 2019 Cuma 17:01
Büyükşehir’den çevreye saygı

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Çevre Haftası faaliyetleri İzcilik Programı, El Sanatları Atölyesi ve Turizmde Çevre Hassasiyeti Semineri ile tamamlandı.


Büyükşehir Belediyesi 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla bir dizi faaliyet gerçekleştirildi. Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı koordinasyonuyla daire başkanlıkları ve belediye iştirâklerinin organize ettiği atölye çalışmaları, sahil ve dip temizliği, resim sergisi, turizmde çevre hassasiyeti, yeşil karne ödül töreni gibi birbirinden farklı ve eğlenceli programlar, Bursalıları çevre konusunda daha hassas hâle getiriyor.


15 Temmuz Demokrasi Meydanında Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü İzcilik Branşı öğrencilerimiz tarafından izcilik branşı ile ilgili bilgiler verilerek, meydanda çadırların kurulması gösterildi. Çeşitli oyun ve konuşmalarla zenginleştirilen programa halkın yoğun ilgisi oldu.


Kültür Şube Müdürlüğümüze bağlı İncirli Kültür Merkezi’nde Makrome Saksılık Yapımı Atölyesi gerçekleştirildi. Katılanlar, makrome ipleri ile güzel ürünler ortaya çıkardı.


Tayyare Kültür Merkezi’nde de Turizm ve Tanıtma Şube Müdürlüğü koordinasyonunda, Bursa Kültür Turizm ve Tanıtma Birliği iş birliği ile Bursalı turizmcilere özel ‘Turizmde Çevre Hassasiyeti Eğitimi’ verildi. Bursa’nın yeni rotasını turizm olarak belirleyen ve İstanbul, Hollanda, Cidde, Malezya, Çin, Avusturya ve Dubai’de düzenlenen fuarlarda stant açan Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından Dünya Çevre Günü münasebetiyle Bursalı turizmcilere yönelik verilen eğitimin sonunda kursiyerlere belgeleri takdim edildi.

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Haber Tarihi: 21 Haziran 2019 Cuma 17:01
  1. kültür
  2. sergi
  3. resim sergisi

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