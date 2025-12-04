Büyükşehir’den Bin 500 Üreticiye 193 Bin Adet Fidan Desteği

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, tarımsal üretimi güçlendirmek ve kırsal kalkınmayı desteklemek amacıyla üreticilere yönelik desteklerini artırarak sürdürüyor. Bu kapsamda, çiftçilere yüzde 50 hibe ile ceviz, badem ve zeytin fidanı desteği sağlanıyor. Büyükşehir Belediyesi Tarım ve Hayvancılık Şube Müdürlüğü koordinesinde yürütülen çalışma kapsamında fidan dağıtımları KAFUM’da başladı. Program doğrultusunda, daha önce başvuruda bulunan üreticilere fidanları sırayla teslim edilirken, toplam bin 500 üreticiye 193 bin adet ceviz, badem ve zeytin fidanı ulaştırılacak. Desteklerin hem üretim kapasitesini artırması hem de maliyet yükünü hafifletmesi hedefleniyor.

Kırsal Kalkınmaya Güçlü Destek

Büyükşehir Belediyesi, başta ceviz, badem ve zeytin olmak üzere birçok ürün için sağladığı hibe destekleriyle hem üreticinin maliyet yükünü azaltmayı hem de Kahramanmaraş’ın tarımsal üretim potansiyelini artırmayı hedefliyor. Çalışmanın, uzun vadede hem ekonomik hem de verimlilik açısından bölgeye önemli katkılar sunması bekleniyor.

Üreticiler Memnun: “Kaliteli Fidanlara Uygun Fiyatla Ulaşıyoruz”

Fidan desteğinden faydalanan üreticiler, Büyükşehir Belediyesinin sağladığı katkının hem kalite hem de maliyet açısından önemli bir destek olduğunu vurguladı. Üreticilerden Salih Karadöl, destek sayesinde ekonomik yüklerinin hafiflediğini belirterek, “Ekonomik olarak bizleri zorlayacak olan fidanları Büyükşehir Belediyemizin destekleriyle çok daha uygun fiyata alabiliyoruz. Uygun fiyatla kaliteli fidanlara ulaşıyoruz. Fırat Görgel Başkanımıza destekleri için teşekkür ediyoruz.” dedi. Yusuf Kahraman ise dağıtılan fidanların kalitesine dikkat çekerek, “Çok sağlam, kaliteli fidanlar. Büyükşehir Belediyemizin desteğiyle bu fidanları çok uygun fiyatlara alabiliyoruz” ifadelerini kullandı. Ekinözü’nden gelerek fidanını teslim alan Abdurrahman Demir, “Büyükşehir Belediyemizin fidan desteğine başvurdum ve şimdi fidanları almaya geldim. Fırat Görgel Başkanımıza teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

“Soğuktan Zarar Gören Fidanların Yerine Dikeceğim”

Destekten faydalanan bir diğer üretici Aydın Aydoğan, 40 adet ceviz fidanı aldığını belirterek, “Büyükşehir Belediyemizin yüzde 50 hibe ile sağladığı fidan desteğinden faydalanarak 40 adet ceviz fidanı aldım. Bunları Süleymanlı Zeytin Ilıcası’na dikeceğim. Soğuktan kuruyan cevizlerin yerine bunları dikeceğim” dedi. Benzer şekilde ceviz tarlasını yenilemek isteyen Recep Aydoğan da destekten faydalanarak yeni fidanlar aldığını belirterek, “Süleymanlı’da ceviz tarlam var. Geçen sene soğuktan 10 tane ceviz ağacım kurumuştu, şimdi Büyükşehir Belediyemizin destekleriyle yeni ceviz fidanları alıp dikeceğim. Maraş 18 zaten çok kaliteli ceviz” ifadelerini kullandı.