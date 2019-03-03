Büyükşehirden amatör spor kulüplerine nakdi yardım

Şehir merkezi ve tüm ilçelerinde spor kompleksleri kurmasının yanı sıra bir çok sportif hizmet veren tesisi Şanlıurfa’ya kazandıran Büyükşehir Belediyesi, daha önceki süreçlerde malzeme desteği sunduğu amatör spor kulüplerine bu kez nakdi yardımda bulundu.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, amatör spor kulüplerine yönelik desteklerini sürdürüyor. Gençliğe yönelik yatırımları ile ön plana çıkan Büyükşehir Belediyesi, Mehmet Akif İnan Konferans Salonunda düzenlenen törenle toplamda 82 amatör spor kulübüne 380 bin TL’lik nakdi yardımda bulundu.

Gençliği olmayanın geleceği olamaz

Törende Şanlıurfa’nın Türkiye’nin en genç şehri olduğunu belirterek konuşmasına başlayan Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, "Amatör kulüplerimize kurumumuzun 380 bin TL nakdi yardımı olacak. Gençlik demek aslında zenginlik demektir. Genç nüfus gelişmişlikte en önemli kriterlerden bir tanesidir. Sizin genç nüfusunuz yoksa geleceğiniz yoktur. İşte bu görüşü benimsemiş bir kadro olarak her zaman gençlerimizin yanında yer aldık ve almaya da devam edeceğiz" dedi.

Büyükşehir olmasaydı amatör spor camiası buralara gelemezdi

Ardından kürsüye gelerek Şanlıurfa’da amatör spor faaliyetlerinin hızla ivme kazandığına dikkat çeken Şanlıurfa Amatör Spor Kulüpleri Federasyon (ASKF) Başkanı Mehmet Aktaşoğlu ise "Eğer Büyükşehir Belediyesi olmasaydı biz 2017 yılında göreve geldiğimiz zaman takım sayımız 70 idi şu anda 82. Bunun tek destekçisi Büyükşehir Belediyesi ve Başkan Nihat Çiftçi olduğu için biz bu seviyeye geldik. Eğer Büyükşehir olmasaydı şu anda takım sayımız 40 olurdu. Tüm bu çerçevede bizlere desteklerini hiç bir zaman esirgemeyen Başkanımız Nihat Çiftçi’ye ve Büyükşehir Belediyesi ekibine teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Aktaşoğlu’nun ardından kısa bir konuşma yapan Gençlik Spor İl Müdür Vekili Halil Alp da Büyükşehir sayesinde şehir merkezi ve tüm ilçelerde spor tesisleri kurulduğunu dile getirerek desteklerinden dolayı Başkan Çiftçi’ye ve Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti.

Tören daha sonra Büyükşehir Belediyesi, Gençlik Spor İl Müdürlüğü ve ASKF arasında Şanlıurfa Futbol Dünyası ve Spor Evi’nin protokolünün imzalanması, plaketlerin sunulması ve toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.