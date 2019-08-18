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Büyükşehir’den 5 ayda 136 bin 397 ton asfalt

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, göreve geldiği günden bugüne kadar geçen 5 aylık süreçte çalışmalarına devam ediyor.

18 Ağustos 2019 Pazar 14:34
Büyükşehir’den 5 ayda 136 bin 397 ton asfalt

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, göreve geldiği günden bugüne kadar geçen 5 aylık süreçte çalışmalarına devam ediyor.


Geleceğin Şehri ve Marka Şehir olma yolunda hızlı bir şekilde ilerleyen Sakarya’da, Başkan Yüce’nin talimatıyla 5 ay içerisinde 136 bin 397 ton sıcak asfalt üretilerek şehrin asfalta ihtiyacı olan öncelikli bölgelerine anında müdahale edildi. Asfalt çalışmaları kapsamında Sakarya Büyükşehir Belediyesi sorumluluğunda olan kırsal ve merkez mahalle yollarının 82 kilometrelik kısmında üst yapı yenilenmesi yapıldı. Aynı zamanda 120 kilometrelik yol bakım ve tamir çalışmalarında 44 bin 875 ton asfalt kullanılarak ihtiyaç olan bölgelerde yama çalışmaları tamamlandı. Bu çalışmaların sonucunda 5 ay içerisinde toplam 30 adet mahalle yolu yenilenirken, 124 mahallede ise tamir ve bakım çalışmaları gerçekleştirildi. Ayrıca 25 kilometrelik sathi kaplama çalışmalarıyla sürücülerin güvenli bir şekilde seyahat etmesi sağlandı.


Sakarya Büyükşehir Belediyesi Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, “ Başkanımız Ekrem Yüce göreve geldiği günden itibaren yoğun bir mesai harcayarak şehrimizde asfalt ihtiyacı olan bölgelere anında müdahalelerde bulunduk. Öncelikle aciliyeti olan mahallelerden başladığımız asfalt çalışmalarımız hızlı bir şekilde devam ediyor. Yol yapım ve yenileme çalışmalarımız belirlenen program dahilinde devam edecektir” ifadeleri kullanıldı.

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Haber Tarihi: 18 Ağustos 2019 Pazar 14:34
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