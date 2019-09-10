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Büyükşehir’de Oy Birliği

Kayseri Büyükşehir Belediye Meclisi gündemindeki konuları görüşmek üzere toplandı.

10 Eylül 2019 Salı 08:56
Büyükşehir’de Oy Birliği

Kayseri Büyükşehir Belediye Meclisi gündemindeki konuları görüşmek üzere toplandı. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, yönetiminde yapılan toplantıda 45 gündem maddesinin tamamı oy birliği ile karara bağlandı.


Büyükşehir Belediye Meclisi, Eylül ayı toplantısında 45 gündem maddesini görüştü. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç yönetiminde yapılan toplantıda komisyonlardan gelen kararlar ele alındı.


Kültepe’nin turizme kazandırılması için yapılan proje, Pınarbaşı ve Sarıoğlan ilçelerine yapılacak olan süt işleme merkezleri gibi konuların da aralarında bulunduğu 45 gündem maddesinin tamamı meclis üyelerinin oy birliği ile karara bağlandı. Toplantıda sık sık şehir için uyumlu çalışma vurgusu yapan ve Kayseri’nin önemini vurgulayan Başkan Memduh Büyükkılıç, Kayseri’nin her zaman güzelliklerle anılması için gayret gösterdiklerini söyledi ve herkesin bu çalışmalara destek olması gerektiğini kaydetti.

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Haber Tarihi: 10 Eylül 2019 Salı 08:56
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