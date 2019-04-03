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Büyükşehir yetkililerinden uyarı: “Kanser’de erken teşhis hayat kurtarır”

7 Nisan Kanser haftası nedeniyle çeşitli etkinlikler düzenlendi.

03 Nisan 2019 Çarşamba 11:49
Büyükşehir yetkililerinden uyarı: “Kanser’de erken teşhis hayat kurtarır”

7 Nisan Kanser haftası nedeniyle çeşitli etkinlikler düzenlendi.



Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 1-7 Nisan Kanser haftası nedeniyle farkındalık oluşturmak üzere kent genelinde farklı etkinlikler gerçekleştiriyor. Erken teşhisin önemine vurgu yapılan etkinlikte, gezici kanser tarama aracı ile rahim ağzı kanseri ve kolon kanseri için sağlık taraması yapılıyor. Gezici ekipte bulunan sağlık personeli ise, vatandaşların kanser üzerinde farkındalık oluşturmak için erken teşhisin önemine dair bilgilendirmelerde bulundu. Gölcük Anıtpark Meydanı’nda yapılan etkinlik ile Gezici Kanser Tarama Aracı vatandaşlar için hazır bulundu. Gezici Kanser tarama aracıyla 30-65 yaş arası bayanlara Rahim ağzı kanseri ve 50-70 yaş arası erkeklere kolon kanseri farkındalığı oluşturmak için bilgilendirme yapıldı. Bilgilendirilen 200 vatandaşa Gaitada Gizli Kan Testi taraması yapıldı.



Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen çalışma, 7 Nisan Pazar gününe kadar devam edecek. Kanser taraması yaptırmak isteyen vatandaşlar için Gezici Kanser tarama aracı, 4 Nisan Perşembe günü Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası önünde, 5 Nisan Cuma günü Cumhuriyet Parkı ve 7 Nisan Pazar günü Lale festivalinde olacak. 4 Nisan Perşembe günü Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası önünde ve 5 Nisan Cuma günü Cumhuriyet Parkında yapılacak etkinlikte vatandaşların dikkatini çekmek için kolon maketi de yer alacak. Vatandaşlar dev maketi gezerek kanser hakkında bilgi edinebilecek.

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Haber Tarihi: 03 Nisan 2019 Çarşamba 11:49
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