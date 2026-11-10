Büyükşehir ulaşım filosunu 15 yeni otobüsle güçlendirdi
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Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, toplu ulaşım filosuna 15 yeni otobüs daha kazandırdı. Başkan Mehmet Kasım Gülpınar’ın talimatları doğrultusunda alınan yeni araçlar, Şanlıurfa’ya getirildi.
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, kentte artan toplu taşıma ihtiyacını karşılamak ve vatandaşlara daha konforlu, güvenli ve kaliteli ulaşım hizmeti sunmak amacıyla araç filosunu genişletiyor.
Başkan Mehmet Kasım Gülpınar’ın talimatları doğrultusunda, Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Ulaşım A.Ş. Genel Müdürlüğü tarafından satın alınan 12 metre uzunluğundaki 15 yeni otobüs Şanlıurfa’ya getirildi.
Gerekli hazırlıkların tamamlanmasının ardından hizmete alınması planlanan otobüslerin, özellikle yolcu yoğunluğunun fazla olduğu hatlarda görevlendirilmesi bekleniyor. Yeni araçlarla birlikte yoğun hatlarda sefer kapasitesinin artırılması ve vatandaşların ulaşımda yaşadığı yoğunluğun azaltılması hedefleniyor.
ULAŞIM FİLOSU 495 ARACA ULAŞTI
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, son dönemde gerçekleştirdiği araç alımlarıyla toplu ulaşım filosunu önemli ölçüde güçlendirdi. 2025 yılında alınan 50 adet 12 metrelik otobüsün ardından, geçtiğimiz aylarda filoya katılan 30 yeni otobüs ve son alınan 15 araçla birlikte Ulaşım A.Ş. Genel Müdürlüğü bünyesindeki toplam araç sayısı yaklaşık 495'e yükseldi.
Büyükşehir Belediyesi, yeni araçlarla kent genelinde toplu ulaşım kapasitesini artırarak vatandaşlara daha kaliteli ve konforlu hizmet sunmayı hedefliyor.